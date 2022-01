Liberada la hermana Abrehet Teserma, detenida en Etiopía el pasado 30 de noviembre

Liberadas las hermanas pertenecientes a la Congregación de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paul, que fueron detenidas por la policía de Etiopía el pasado 30 de noviembre en la ciudad de Addis Abeba. A primera hora de la tarde de este sábado, 15 de enero, también fue liberada la hermana Abrehet Teserma, de las Ursulinas de Gandino, según ha confirmado el cooperador Matteo Palamidesse. La hermana Teserma ha regresado a su comunidad en Shola.

Todas ellas, aseguran fuentes locales, se encuentran en buen estado de salud. Sin embargo todavía no hay noticias de dos diáconos y dos religiosas de Kobo, que siguen detenidas junto con otros miles de etíopes de origen tigrino dislocados y detenidos en lugares de los cuales no se conoce la ubicación.

La hermana Abrehet Teserma fue la que más preocupación generaba, ya que cuarenta días después de su detención no había noticias de ella. Las Ursulinas de Gandino manifestaron hace días en un comunicado desconocer por completo el motivo de su detención y el tiempo que permanecerá en ella. La Superiora General de las Hermanas Ursulinas, Raffaella Pedrini, informaba que Abrehet Teserma fue secuestrada el pasado 30 de noviembre por las fuerzas policiales del gobierno etíope, junto con otras cinco hermanas de las Hijas de la Caridad de San Vicente y dos diáconos.

“Nuestras hermanas van a llevarle la comida y las necesidades básicas y, por tanto, están en contacto permanente con ella. Pero no se les permite verla directamente, la ven de lejos, dejan lo que necesita y se van. Aparentemente, nuestra hermana está bien y parece serena, pero no podemos decir nada sobre su estado general porque no la hemos visto de cerca desde ese día”, precisaba la Superiora General. Por suerte, su liberación ya es una realidad.

Cabe recordar que desde hace catorce meses, Etiopía está sumida en una guerra que se ha extendido por el territorio. En las jornadas previas a la Navidad, la situación pareció calmarse ligeramente, después de que los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray declararon un alto el fuego unilateral y una retirada incondicional de las regiones de Amhara y Afar.