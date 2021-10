Las peticiones que hacen los vecinos a los políticos "Necesitamos una casa digna, ¿o no tenemos derecho?"

“Estamos tirados como los bichos, vivimos sin luz y casi sin agua. El otro día me pegué un porrazo porque no se ve nada. Es un abuso lo que hacen con nosotros, porque no vendemos marihuana. Abajo en la otra Cañada hay luz y hay marihuana, pero aquí nada”. Es el lamento entre lágrimas de Mercedes, de 76 años, quien vive junto a su hermana María en una de las chabolas del sector 6 de la Cañada Real.

Desde el 2 de octubre de 2020 conviven sin suministro eléctrico como pueden. En los últimos meses, algunas familias han logrado adaptar sus viviendas con generadores de luz y placas solares, pero se tratan de parches que serán insuficientes en pocas semanas, con la llegada del frío.

Sin embargo, la mayor parte de las familias tampoco disponen de recursos para adaptar sus chabolas, y tan solo pueden hacer uso de los generadores de luz unas horas, ya que su economía no da para más: “Tenemos un generador pequeño para encender la bombilla y la televisión. No da ni para poner la lavadora. Lavamos la mano, los niños faltan mucho al colegio porque la ropa no se puede secar. Lo pasamos muy mal”, aseguran a COPE.es dos mujeres de mediana edad que paseaban por las calles abandonadas de la Cañada Real.

“¿Tú te crees que te puedes duchar con ollas de agua? Eso no es salubre. Las bombonas cada semana son veinte euros y no hay dinero. Lo pagamos con las chatarras. ¿tú crees que un chatarrero gana tanto?”, se pregunta Yolanda, una joven de apenas 25 años de edad.

Mercedes recibe una pensión de 400 mensuales, pero de esa cantidad, tres cuartas partes van destinados al pago de gasoil: “Apenas tenemos para comer”, advierte la señora que convive con sus tres nietos y sus hijos.

En su retina permanece aún la nevada que cayó sobre Madrid el pasado mes de enero, 'Filomena', y que obligó a la familia a realojarse en casa de uno de los hijos de Mercedes. Cuando regresaron a Cañada Real, recuerda, les robaron: “La casa se quedó sola y nos entraron a robar. A mi hijo le robaron la televisión y a mi nieto un equipo de música. Todo para venderlo”, cuenta.

Ante esta situación, Yolanda pide el realojo a una vivienda digna: ¿No tenemos derecho, que somos personas?”, dice. Línea en la que ha ido la propia Mercedes, que asemeja su vida actual a la de un bicho: “Las ratas y las culebras nos comen”, revela entre lágrimas.

Los niños faltan mucho a clase como consecuencia indirecta de la luz, ya que la ropa no se seca a tiempo, a lo que se suman el déficit de servicios como transporte. A veces incluso van al colegio sin haber desayunado: “Compramos todos los días lo que vayamos a comer. No podemos comprar más de dos cosas porque se pone malo, la leche se pone mala, los niños hay días que se van sin desayunar...” explica una madre de familia con la que se topó COPE.es

Para la mayor parte de las familias consultadas, la responsabilidad la tiene la clase política, a quienes exigen una solución urgente: “Si no quieren poner la luz, que no la pongan, pero que nos realojen. Necesitamos una casa digna... ¿o no tenemos derecho? Hay muchos niños aquí”, alertan.