José Luis Mumbiela, misionero en Kazajistán: "No solo se protesta por la subida del gas, hay otros intereses"

La represión de las protestas en Kazajistán por el encarecimiento del combustible deja ya al menos 164 muertos y más de 1300 heridos. En 'Herrera en Cope' ha si entrevistado el misionero español José Luis Mumbiela, que es obispo de Almaty.

Mumbiela ha comentado a Carlos Herrera que la situación ya está más calmada que en días anteriores, aunque cree que la situación no es sólo por la subida del gas sino que hay otros intereses.

“Yo vivo cerca de la plaza del Ayuntamiento de Almaty (la ciudad económica de Kazajistán) y hay sitios que han sido brutalmente destruidos. Había gente que quería protestar pero otros iban con armas. Había de todo. Se han mezclado las dos cosas, la gente bien intencionada y la malintencionada. Ese es el problema. Cuando el bien se mezcla con el mal, a ver quien verifica”, ha sostenido.

José Luis Mumbiela ha explicado en 'Herrera en COPE' que la subida del precio del gas fue “la cerilla que se encendió en una población determinada”, pero que luego se extendió por el país de una manera programada: “En Almaty por ejemplo se han visto acciones estudiadas. No sabemos por quién, pero con el objetivo de hacer el mal. No es gente que protesta por la subida del gas, sino que hay otros intereses”.

De cara a los próximos días, el misionero español presente en el país desde 1998, ha pedido rezar por Kazajistán, ya que “creemos en la fuerza de la oración”. Asimismo, José Luis Mumbiela ha remarcado que el Gobierno “ha tomado muchas medidas para frenar ese avance de delincuencia, algunos de ellos procedentes del extranjero, que querían armar follón. Ha habido acciones desastrosas que no son de gente pacífica. La gente está más tranquila, los comercios ya funcionan, hay productos. No hay en absoluto hambre. Desde hace dos días hay pan. No es tan trágico como quizás han pintado en este sentido. Hasta Intenet poco a poco funciona. El Gobierno ha prometido subvenciones para quienes han padecido la destrucción de sus negocios”, ha explicado en 'Herrera en COPE'.