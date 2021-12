El Gobierno de la India congela las cuentas de las Misioneras de la Caridad para no recibir ayuda extranjera

El Gobierno de la India ha bloqueado las cuentas bancarias de las Misioneras de la Caridad, la orden que fundó la Madre Teresa de Calcuta.

El Ministerio del Interior indio defendía esta medida por los problemas que ha habido a la hora de renovar los permisos que exige la ley que regula las contribuciones del extranjero. Fue la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quien a través de su cuenta de Twitter difundió la noticia de que las cuentas de las religiosas fueron bloqueadas por el gobierno de la India el día de Navidad.

Shocked to hear that on Christmas, Union Ministry FROZE ALL BANK ACCOUNTS of Mother Teresa’s Missionaries of Charity in India!



Their 22,000 patients & employees have been left without food & medicines.



While the law is paramount, humanitarian efforts must not be compromised.