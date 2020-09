La estrategia del PSOE de Asturias para ahogar a la asignatura de Religión y que denuncia una plataforma

La Plataforma Asturiana Religión en la Escuela ha denunciado supuestas irregularidades que se están cometiendo desde el Gobierno autonómico del Principado, liderado por el socialistaAdrián Barbón con el apoyo de IU, en los diferentes niveles de Infantil, Primaria y Secundaria, contra la asignatura de Religión.

Y es que según manifiesta la plataforma, la Consejería de Educación se niega a contratar a más docentes para impartir la materia, pese a que las consecuencias de la pandemia la administración regional ha aumentado el número de profesionales en el resto de especialidades, para de esta manera reducir las ratios por aula y garantizar la seguridad del alumnado, profesorado y personal administrativo.

Así las cosas, lamentan que no se esté asignando dichas horas al profesorado cualificado e idóneo que cumple con todos los requisitos legales, sino que se esté proponiendo a maestros que no cuentan con la debida idoneidad para impartir la asignatura, pero que está sobrante de horas: “Nos parece una desfachatez por parte de la Consejería de Educación que los maestros de Religión, que cuentan con la misma capacitación que sus compañeros de claustro, no puedan impartir nada más que esta materia y ahora cualquier maestro pueda impartir Religión”, remarca la Plataforma Asturiana Religión en la Escuela.

La plataforma denuncia que los centros instan a las familias a no elegir Religión

Pero la plataforma ha ido más allá, y recalcan que los directivos de las escuelas se están amparando en los grupos burbuja para ponerse en contacto con las familias para que modifiquen la matrícula de sus hijos de Religión a Valores Éticos. Una realidad que, recuerda la asociación católica, lesiona el derecho de los padres a elegir el modelo educativo de sus hijos”.

Por todo ello, la plataforma asturiana exige a la Consejería de Educación que abra de manera inmediata la bolsa de profesores de Religión Católica de Secundaria para proveer a los centros de las necesidades de profesorado. Un compromiso que, por cierto, adquirió antes de comenzar el curso la consejera del ramo, Carmen Suárez.