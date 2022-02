La Santa Sede publica un primer balance del Sínodo de los obispos a nivel global: "Alegría y dinamismo"

Han pasado tres meses de la apertura del proceso sinodal y el Consejo Ordinario ha publicado un primer balance donde ha expresado su gran satisfacción por el progreso del proceso a nivel local.

La Secretaria General del Sínodo de los Obispos ha adelantado que el 98% de las Conferencias Episcopales y de las Iglesias Orientales de todo el mundo han designado a una persona para que se ocupe del proceso de escucha que ha pedido el Papa a la Iglesia católica y ha alertado del peligro de que la preparación se convierta en un “debate parlamentario” o en una reunión “autorreferencial”.

En el comunicado publicado 3 meses después de la apertura del proceso sinodal, la Secretaría General del Sínodo de los Obisposha expresado una “gran satisfacción” ante el progreso a nivel local. La evaluación se ha hecho a partir de los resultados que surgieron de las reuniones con los encargados sinodales de todo el mundo organizados por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en noviembre-diciembre de 2021.

La Santa Sedeha identificado “la necesidad de formación” especialmente “en la escucha y el discernimiento” como uno de los retos más frecuentes para evitar que el Sínodo se reduzca “a un debate parlamentario” o una reunión donde se preconice la “autorreferencialidad”.

"Una iglesia sinodal es una iglesia misionera en la que cada bautizado se siente corresponsable de la misión de la Iglesia", añade.

"Let us pray that it will be a great opportunity to listen to one another. Communion, in fact, is not the result of strategies and programmes, but is built in mutual listening between brothers and sisters.'' #Synod

Pope Francis, 56th World Day of Social Communications 2022 pic.twitter.com/WDE5nbgdzl