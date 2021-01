Una Iglesia de Iquitos donará 2500 receptores de radio a estudiantes de zonas rurales

Una iniciativa integral para llevar la educación hasta las comunidades rurales e indígenas de las provincias de Maynas y Loreto-Nauta: es la que viene impulsando el Vicariato Apostólico de Iquitos con el fin de mejorar el acceso a niños y jóvenes loretanos a la educación remota, ofrecida por el Ministerio de Educación a través del programa 'Aprendo en Casa' y la Dirección Regional de Educación de Loreto con el programa “Aprendiendo al son del Manguaré”.

Tal como recuerda el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Caaap, desde su sitio web, Loreto fue una de las primeras regiones golpeadas duramente por la pandemia del COVID-19 y una de las más afectadas por las medidas de confinamiento, dejando en el abandono a miles de escolares que viven en zonas alejadas y cuyos hogares que no tienen acceso a internet, a un televisor o una radio. Según información proporcionada por la Dirección Regional de Educación de Loreto, solamente el 52 % de la población escolar de la región accede a los servicios de educación remota, en sus distintas alternativas.

Ante esta situación, con el objetivo de facilitar la difusión virtual del material de orientaciones de programa 'Aprendo en Casa' y 'Aprendiendo al son del Manguaré' para los docentes, padres de familia y estudiantes de las comunidades alejadas de la región, la Iglesia de Iquitos está llevando a cabo la renovación y ampliación del transmisor de la emisora radial del Vicariato Apostólico 'La Voz de la selva'.

7.000 receptores para hacer llegar la educación a los niños

Asimismo, gracias a las donaciones, - se lee en el sitio web de la Caaap - se están fabricando alrededor de 2500 receptores de radio que serán distribuidas, antes del inicio de clases de este año, a los hogares que no cuentan con los recursos económicos suficientes para adquirir una radio o televisor, y en el peor de los casos no tienen acceso a la electricidad. La meta es llegar a los 7000 receptores de radio antes del inicio de clases.

“Los radios receptores serán ecoamigables; es decir, son elaborados con material reciclable y contarán con placas solares y baterías recargables incorporadas, lo que potenciará significativamente su uso. No dependerá de las pilas, será económica y no aportará a la contaminación de las tierras y las aguas de los ríos amazónicos”, explicó Monseñor Miguel Fuertes, Administrador Diocesano del Vicariato Apostólico de Iquitos, en una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de la Conferencia Episcopal Peruana – ANCEP. La campaña integral prevé también la capacitación de 200 docentes y ofrecer asistencia técnica para apoyar a familias y escolares, comentó además Monseñor Fuertes.

Las iniciativas solidarias de la Iglesia de Iquitos

Esta iniciativa solidaria encabezada por la Iglesia de Iquitos tiene lugar tras la conclusión la colecta que se llevó a cabo a mediados del 2020, en medio de la pandemia, con el fin de adquirir una planta local de producción de oxígeno en el menor tiempo posible, y así reforzar la precaria atención a los enfermos de COVID-19. La campaña de recaudación superó los dos millones de soles y permitió a la región contar con cuatro plantas de oxígeno que fueron instalados en diversos puntos estratégicos de la ciudad.