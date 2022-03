Pese a que hace once días que comenzó la invasión rusa en Ucrania que ha desencadenado una guerra en el país del este europeo, el sacerdote cordobés Pedro Zafra no abandona Kiev. Tras más de una década en Ucrania, ahora ha decidido no abandonar a los fieles y perseverar junto a ellos en la oración. El pasado mes de junio Pedro Zafra fue ordenado presbítero de la diócesis Kiev-Zhytomyr.

El joven cordobés, junto a otros sacerdotes de la parroquia, rezan y mantienen la pastoral para todo aquel que quiera ir para hablar, rezar y confesarse. En declaraciones al programa 'Ecclesia' de TRECE, Pedro Zafra asegura estar bien, haciendo vida en la parroquia.

“Nos levantamos en común para desayunar y rezar los Laudes. Ya durante el día si tenemos que comprar algún producto lo hacemos, celebramos la Misa que la retransmitimos online para los parroquianos que no pueden venir. Por la tarde, a las 20h, nos reunimos para hacer la exposición al Santísimo, rezar el Rosario, etc.”, precisa en TRECE.

En la parroquia, han habilitado varias salas que sirven de refugio, que es donde realmente están haciendo vida las personas que se encuentran en su interior.

Pese a las duras circunstancias que está viviendo junto a tantos ciudadanos de Ucrania, el religioso asegura que no pierde la esperanza, “ que nos viene de la gracia de Jesucristo, que vivimos a través de los sacramentos, de la Eucaristía. Él nos da esperanza y nosotros somos un instrumento que el Señor nos ha puesto para la evangelización. Por eso estoy tranquilo y contento de hacer esta misión en Kiev”, ha expresado Pedro Zafra.

A miles de kilómetros se encuentra, en Córdoba, la familia del sacerdote. Cada día están en contacto, pero la preocupación por su integridad crece entre los familiares de Pedro. No obstante, él lo tiene claro: “La voluntad de Dios está por encima de todo, incluso de la familia”, ha recalcado.