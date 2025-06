Ni San Pedro ni San Pablo: este fue el primer mártir de la Iglesia

Esteban era un hombre muy culto, posiblemente griego, o al menos judío educado en la cultura griega. Fue uno de los siete primeros en seguir a los apóstoles, y tenía designada la tarea de distribuir alimentos y ayuda caritativa a los miembros más pobres de la comunidad de la Iglesia primitiva.

DEJABA A SUS OPONENTES SIN PALABRAS

Esteban era un increíble orador. Destacaba por su capacidad para hablar y enseñar sobre la fe. Su habilidad para argumentar y sostener su fe frente a la oposición era notable, dejaba a sus oponentes sin palabras, y sin capacidad de rebatirlo.

Esto, provocó celos y un gran temor entre los judíos, y lo llevaron ante el Sanedrín, que sería como el actual Tribunal Supremo. Allí fue acusado con falsos testimonios, como que había afirmado que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés.

Sin embargo, Esteban no se atemorizó. Y ahí, delante de todos los que le acusaban, pronunció un impresionante discurso, donde les decía a los judíos que tenían que rectificar, y les reprendía no solo no haber reconocido al Salvador, sino también haberlo crucificado. Los judíos, llenos de ira, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon.

MURIÓ PERDONANDO A SUS VERDUJOS

Su martirio fue casualmente contemplado por una persona que después sería clave para el cristianismo, Saulo de Tarso, un conocido fariseo que ahora todos reconocemos como San Pablo.

El martirio de Esteban, que se produjo solo 36 años después de la muerte de Jesús, es muy significativo, porque no solo fue el primero en la historia del cristianismo. Su martirio marcó el inicio de una persecución más amplía que obligó a los cristianos a dispersarse y, esto, aunque suene paradójico, ayudó a difundir aún más la palabra de Jesús por todo el mundo.

Pero es que además, Esteban murió perdonando a sus verdugos, lo que demuestra la gran compasión y sentido del perdón que tenía.

¿QUÉ PASO CON EL CUERPO DE sAN ESTEBAN?

El cuerpo de San Esteban fue recogido por otros cristianos que le enterraron, aunque el lugar donde quedaron sus restos se perdió durante mucho tiempo. No fue hasta el siglo V, cuando un sacerdote tuvo un sueño que le reveló que sus restos estaban enterrados a las afueras de Jerusalén.

Siglos después, las reliquias del San Esteban fueron trasladadas a Roma por el papa Pelagio II durante la construcción Basílica de San Lorenzo Extramuros. Las reliquias fueron enterradas junto a la tumba de san Lorenzo mártir.

Parte del brazo derecho de san Esteban está en un relicario en el monasterio Laura de la Trinidad y San Sergio, en Rusia.

FESTIVIDAD DE SAN ESTEBAN

Además de ser patrono de Roma, San Esteban también es santo patrono de los caballos, los mozos de cuadra, cocheros, canteros, albañiles, carpinteros, tejedores, sastres y toneleros. Además es protector contra la obsesión y los dolores de cabeza.

La fiesta de San Esteban se celebra después del 25 de diciembre para que estuviese lo más cerca del nacimiento del Hijo de Dios. Simboliza la conexión entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de la Iglesia a través del sacrificio de los mártires.