Un sacerdote publica un libro gratuito con pensamientos y frases inspiradoras del beato Carlo Acutis

'Encontrándonos con el beato Carlo Acutis' es el nombre del libro digital gratuito dirigido a los jóvenes, que recopila pensamientos y frases del beato italiano conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”. El libro publicado por la Editorial San Pablo Paraguay fue elaborado por el sacerdote Juan Pablo Rossetti, vicario de la parroquia Niño Jesús, de Villa Lugano, en Buenos Aires (Argentina).

El padre comenta en el libro que fue en la exhortación apostólica Christus vivit (Cristo vive) cuando leyó por primera vez la célebre frase del beato Carlo Acutis: “Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. Más tarde, al enterarse del anuncio de la beatificación, comenzó a investigar más sobre su vida y pensó que “si las frases me movilizan y me enseñan o acercan a Jesús; yo puedo ayudar a otros a que con estas frases puedan acercarse a Él”.





El propósito es animar, en especial a las comunidades juveniles parroquiales, a “encontrarse con uno mismo, con el prójimo, con Dios y con el beato Carlo Acutis”, ha expresado el P. Rossetti.

A lo largo de 12 capítulos, llamados “encuentros”, los lectores pueden realizar una meditación en forma personal o comunitaria. Cada capítulo tiene una frase guía del beato, una cita del Evangelio, una reflexión, preguntas, un gesto o trabajo personal y un desafío para concretar lo leído. Además, incluye una biografía del beato y un extracto de la homilía de la Misa de beatificación celebrada el 10 de octubre de 2020 en la Basílica de San Francisco de Asís en Italia.





¿Quién es Carlo Acutis?

Carlo Acutis fue un adolescente italiano que murió en 2006 y que fue beatificado el 10 de octubre en Asís, la ciudad de San Francisco. La vida de Acutis, aficionado a los videojuegos y a la programación, que amaba el fútbol y la Eucaristía, ha generado gran interés en todo el mundo.

Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres donde trabajaban sus padres. Algunos meses después, sus papás Andrea Acutis y Antonia Salzano, se mudaron con él a Milán. Siendo todavía adolescente, a Carlo le diagnosticaron una leucemia. A partir de ese momento quiso ofrecer su vida “por el Señor, el Papa y la Iglesia”. Murió el 12 de octubre de 2006, día de la Virgen del Pilar. Fue enterrado en Asís como él había pedido, debido al gran amor que le tenía a San Francisco.

Su causa de beatificación y canonización se abrió en 2013. Fue declarado venerable en 2018 y es beato desde el 10 de octubre de 2020.