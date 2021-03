El mensaje de Carlo Acutis sobre el combate espiritual en este tiempo de Cuaresma

Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis, recordó algunos pensamientos sobre el “combate espiritual” que vivía el “ciberapóstol de la Eucaristía” y que podrían ayudar a las personas a avanzar hacia la santidad en este tiempo de Cuaresma. En un video mensaje grabado recientemente en una calle de Roma, Salzano explicó que la Cuaresma es un tiempo de “crecimiento en todo sentido” y su hijo, Carlo Acutis, emprendía “seriamente” en estos días un “combate espiritual”.

El joven beato decía que el alma, representada por un globo, no puede elevarse si tiene un defecto atado a él, algo que representaba con una piedra. “Debemos defendernos, debemos desprendernos de estos lazos que nos tienen anclados. Son impedimentos en nuestro camino de perfección”, afirmó Salzano. “Esto requiere un compromiso” que permita “abrir las puertas a Cristo” y “estar en comunión con Él que ya en esta tierra nos hace pregustar el Paraíso”, agregó.

Antonia Salzano recordó que “nuestra vida es el campo de batalla donde podemos obtener la gloria para el Paraíso” y por eso “no hay que desperdiciar el tiempo”. Como bien decía su hijo: “cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarnos”. En ese sentido, “el combate hay que darlo porque nosotros hemos recibido el bautismo que nos ha quitado el pecado original, pero lamentablemente no ha quitado la herida del pecado”.

El Señor ha dejado que esa herida cure completamente “a través de nuestros actos virtuosos”, reflexionó. Por ello, Salzano alentó a poner en práctica “las virtudes en forma heroica”, “una actitud estable de la voluntad al bien, teniendo una lucha constante” con los defectos, con las sombras que “deben ser disipadas”.

“Si yo me comporto bien y me esfuerzo en alcanzar las virtudes, eso ya significa vivir” en “esta dimensión de afinidad con Cristo” que después “abre las puertas espirituales que de otra manera no podríamos conseguir”, afirmó. “Es importante esforzarse realmente. Esforzarse en todo”, resaltó.. La madre del beato alentó a vivir la Cuaresma “realmente con compromiso” a través de la oración, la liturgia de las horas, la Sagrada Escritura, el rezo del Rosario, la adoración eucarística, Santa Misa, entre otras acciones.

En su opinión, “hay pecados que solamente a través del ayuno se pueden combatir”. En ese sentido, “la conversión como decía Carlo, no es un proceso de suma, sino de resta. Menos de mi para dejarle espacio a Dios”, es decir, “no me pongo en el centro, no meto mis placeres, ni mis deseos, sino que lo pongo a Cristo allí”.

Carlo Acutis decía “no yo, sino Dios” al contrario de lo que piensa la sociedad hoy: “no Dios, sino yo”.Antonia Salzano alentó a vivir en esta Cuaresma “pequeñas renuncias, si es posible sacrificios, pequeños ofrecimientos a la Virgen María” para tener “un combate serio, como Jesús cuando fue tentado por el diablo para luego prepararnos para la Pascua de Resurrección”.