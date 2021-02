Un sacerdote italiano escribe un Via Crucis inspirado en la vida del Beato Carlo Acutis

Un sacerdote italiano escribió un Via Crucis inspirado en la vida del Beato Carlo Acutis, el “Ciberapóstol de la Eucaristía”. El título es “Via caritatis. Via Crucis con el Beato Carlo Acutis” y se trata de un breve folleto compuesto por las 14 Estaciones del Via Crucis, algunos pasajes del Evangelio y de la vida de Carlo Acutis.

El texto del Via Crucis fue escrito por el P. Michele Munno del clero de la Diócesis de Cassano all’Jonio (localizada en la región de Calabria al sur de Italia), quien desde 2007 tiene mucha devoción a Carlo Acutis. De este modo, la vida del joven beatificado en Asís el pasado 10 de octubre continúa inspirando oraciones y reflexiones. “En la Eucaristía, que él definió como mi ‘autopista al cielo’, Carlo encuentra a Jesús vivo y verdadero que, día tras día, lo hace cada vez más como Él, hasta el punto de recorrer su Via Crucis personal, especialmente en su corta enfermedad”, destacó una nota de esta Diócesis italiana.

En esta línea, P. Munno espera que el “el ejemplo y la intercesión del Beato Carlo pueda empujar a quienes meditarán el Via Crucis a recorrer su propia autopista para alcanzar la misma meta” y que el folleto también “ayude a descubrir en el camino de Jesús hacia la Cruz el misterio de la vida de Carlo y de la vida de cada uno de nosotros”. Por último, el prefacio del Via Crucis fue escrito por el obispo de la Diócesis, Mons. Francesco Favino, junto a la madre del Beato, Antonia Salzano Acutis.