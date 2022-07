Russell Crowe visita la Capilla Sixtina y rinde un emotivo homenaje a su padre fallecido: "Él estaba con ella"

Russell Crowe, una de las estrellas más reconocidas del Hollywood, ha visitado en las últimas horas la Capilla Sixtina junto a su familia. El espacio renacentista, decorado por Miguel Ángel, es uno de los más conocidos de los Museos Vaticanos y donde se celebran los cónclaves para elegir nuevo Sucesor de Pedro. Por ello, no es de extrañar que el actor calificara el recorrido como la experiencia “más especial” de su vida.

“No estoy seguro de que haya un privilegio más especial en el mundo que tener la llave de la Capilla Sixtina y experimentar su gloria en silencio. Muy agradecido. Estoy al servicio de Roma”, dijo el actor de 58 años que recientemente participó en la película de 'Thor: Love and Thunder' y que pronto interpretará al Padre Gabriele Amorth, el exorcista más famoso del mundo.

Sono al servicio di Roma. pic.twitter.com/BjPfPAvoIO