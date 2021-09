Presentado en Vaticano el X Encuentro Mundial de las Familias: "Vocación y camino de santidad"

Este jueves, 30 de septiembre, tuvo lugar en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la rueda de prensa del X Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio de 2022, y cuyo tema es "El amor familiar: vocación y camino de santidad".

Tal como ha informado la oficina, en el evento han partecipado el cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida; el cardenal Angelo De Donatis, vicario general del Papa Francisco para la diócesis de Roma; la Profesora Gabriella Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Monseñor Walter Insero, director de la Oficina de Comunicaciones Sociales de la diócesis de Roma así como Elisabetta Scifoni, familia representante de la diócesis de Roma.

También estaban presentes Monseñor Marco Frisina, autor del himno del X Encuentro Mundial de las Familias, y el padre Marko Ivan Rupnik, a quien se debe la imagen, símbolo del evento.

Presentación del Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en #Roma del 22/26 junio de 2022

Con Card. Kevin Farrel, de Donatis, Gabriella Gambino de @LaityFamilyLife y la familia Scifoni

Todavía, presencia reducida de periodistas en @HolySeePress#Vaticanopic.twitter.com/rtQv0UrFgA — Eva Fernández (@evaenlaradio) September 30, 2021

Farrell: "Hacer fecunda la belleza del amor familiar"

En su intervención, el cardenal Kevin Farrell ha recordado que la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias no se desarrollará con un único encuentro en Roma, sino que será un verdadero evento multicéntrico y desplegado por todas las diócesis del mundo: “Un acontecimiento mundial, que permitirá a todas las familias participar en los encuentros diocesanos, las celebraciones y la Santa Misa, que cada obispo está invitado a organizar en su propia diócesis, en los mismos días en que el Papa reunirá en Roma sólo a los delegados de las conferencias episcopales, los movimientos y las asociaciones familiares”

El purpurado también ha señalado que la belleza de esta oportunidad radica en que no sólo los agentes de pastoral familiar, sino todas las familias de las parroquias y diócesis podrán encontrarse en torno a su obispo. “No podemos pensar en sostener la pastoral familiar si no involucramos en estos momentos importantes de encuentro eclesial a las familias, sobre todo, porque son el «terreno que irrigar», pero al mismo tiempo «la semilla que sembrar en el mundo» para hacerlo fecundo con testimonios reales y creíbles de la belleza del amor familiar”.

Esta imagen de Marko Rupnik será el símbolo del #EncuentroMundialdelasFamilias de #Roma en 2022

Se titula:"Este es un gran misterio"#Vaticano@LaityFamilyLifepic.twitter.com/nNAa3WhqNS — Eva Fernández (@evaenlaradio) September 30, 2021

De Donatis: "Dedicarnos con entusiasmo a la pastoral familiar"

Por su parte, el cardenal Angelo De Donatis, vicario general del Papa Francisco para la diócesis de Roma, ha subrayado en la presentación que la Iglesia de Roma se está preparando con alegría para acoger a los delegados y participantes en el X Encuentro Mundial de las Familias: “La comunidad diocesana ha aceptado con gusto la invitación de nuestro obispo, el Papa Francisco, y considera esta cita no sólo un acontecimiento extraordinario, sino una preciosa oportunidad.