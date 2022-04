Perú: Los obispos cuestionan el liderazgo de Castillo y critican por «insuficientes» sus medidas económicas

Perú vive un «momento crítico». Lo dice la Conferencia Episcopal en una declaración difundida este jueves, 21 de abril, que cuestiona el liderazgo del presidente Pedro Castillo y critica, por «insuficientes», las medidas económicas aprobadas en los últimos días por su gobierno para generar más empleo y aumentar la productividad. «Luego de nueve meses del inicio de la actual gestión y cuatro gabinetes de ministros, la ausencia de liderazgo y de un horizonte socio-político y económico resultan muy preocupantes y exigen una inmediata solución», dice el organismo colegial. «Señor Presidente de la República y Señores Congresistas, ¡asuman su responsabilidad para la cual han sido elegidos! La democracia en este momento crítico no puede ser reflejo del enfrentamiento entre Poderes del Estado ni de posiciones intransigentes que contribuyan a una mayor inestabilidad».

Perú vive en una crisis política permanente desde 2016. «Desde entonces —recuerdan los obispos— hemos tenido tres Congresos y cinco Presidentes de la República». El pueblo, trabajador y pujante, vive en tal precariedad laboral y económica que el 80% de sus trabajadores lo hacen en la economía informal o están desempleados, según los expertos.

El episcopado pide a los políticos unidad, honestidad y responsabilidad por el bien del pueblo. En las instituciones tiene que haber «personas idóneas e intachables» porque «nuestra débil democracia no soporta más la inestabilidad». Hacen falta «medidas radicales contra la corrupción» y «establecer una agenda de prioridades que responda a las necesidades básicas de la población, especialmente de los más pobres, y que garantice la gobernabilidad del país».

Torres califica al cardenal Barreto de «miserable»

La presidencia de la Conferencia Episcopal, por otra parte, ha lamentado los comentarios despectivos del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sobre el arzobispo de Huancayo y vicepresidente del episcopado, cardenal Pedro Barreto, a quien en un programa radiofónico calificó de «miserable». «Ahí tenemos un cura (…), el cura Valverde, perdón, me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, del que en este momento me olvidé su nombre. Tan miserable puede ser esta persona», dijo el gobernante, quien, por supuesto, sabía perfectamente quién era Barreto. De hecho, añadió: «Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú. Jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo».

En una «carta abierta», el episcopado «rechaza tajantemente los insultos» al purpurado y señala que el derecho a la libertad expresión de toda persona no puede ser utilizado para dañar la dignidad de otra.

El cardenal había cuestionado el Domingo de Ramos la integridad de las personas que rodean al presidente. «Muchos —dijo— se sienten defraudados porque apostaron por un profesor rural con el que creíamos que todos podíamos aspirar a una nueva situación. (…) Pero hubo muchos signos de corrupción en su entorno, no solo del partido, sino en su entorno personal. El pueblo está cansado de las ambigüedades y de este uso del poder político para beneficio de grupos y no de la sociedad. La política es buscar el bien común. (…) Que no entren delincuentes al ejercicio de la política, y dijo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer; ese es el clamor de la gente, los políticos tienen que ser personas honestas y servir a la gente, no servirse».