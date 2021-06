El pequeño gesto que debemos hacer cuando escuchamos la sirena de una ambulancia o de una patrulla policial

El arzobispo de Nueva York, Cardenal Timothy Dolan, alentó a realizar pequeñas oraciones cuando vemos o escuchamos pasar una ambulancia, un camión de bomberos, una patrulla policial e incluso un cortejo fúnebre. En un breve video publicado en su cuenta de Twitter el 28 de junio, el Cardenal Dolan recordó que en muchos casos estos actos de piedad se aprenden durante la niñez, “con sus padres y abuelos”, entre otros familiares.

“Si escuchas una sirena, podría ser un camión de bomberos, una ambulancia, una patrulla policial, dices una pequeña oración, porque te imaginas que alguien en alguna parte está en problemas”, dijo. El Purpurado indicó que “si escuchas una ambulancia rezas por los enfermos, si escuchas una patrulla policial rezas porque ‘uh, oh, podría haber violencia’”.

Al escuchar un camión de bomberos, continuó, haces una oración porque “la casa de alguien se está incendiando. Esas cosas motivan una oración de amor y caridad por otras personas”, destacó. El Arzobispo de Nueva York también recordó la costumbre de elevar una oración cuando se escuchan las campanas de una iglesia sonar durante un funeral.

When you see a fire, police, or ambulance truck passing, do you say a little prayer? We say a prayer of love and charity. We also say a prayer when we hear the church bells ring. pic.twitter.com/9HOUtVmPU2