De cara a la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa en agosto de 2023, el Papa Francisco ha enviado un videomensaje a los jóvenes animándolos a hacer de este encuentro, "un evento creativo, con fuerza y con vida" especialmente en el marco de crisis que atraviesa el mundo.

A través de un videomensaje el Papa "habla desde el corazón" a los jóvenes que están preparándose para participar en el evento: "Estoy deseando que llegue agosto de 2023. Falta un año y unos meses. Estoy mirando a Portugal, estoy mirando a Lisboa, estoy mirando a Fátima; estoy mirando al encuentro de todos ustedes", dice el Santo Padre, recordando que, tanto en Portugal como en tantos otros países, muchos chicos y chicas que trabajan como voluntarios de este gran evento, "¡miran en la misma dirección!".

Un evento creativo y con vida

Salimos de la crisis de la pandemia, llegamos a una crisis económica "y ahora estamos en la crisis de la guerra, ¡que es uno de los peores males que pueden ocurrir!", afirma el Pontífice alentando a todos a prepararse en medio de todas estas crisis y ayudar para que el evento de agosto de 2023 sea un evento joven, "un evento fresco, un evento con vida, un evento con fuerza, un evento creativo".

"No vivan a la sombra de los otros encuentros", dice el Santo Padre. "Ustedes deben crear el encuentro. Si no son creativos, si no son poetas, este encuentro no saldrá bien, no será original, será una fotocopia de los otros encuentros", indica Francisco, citando como ejemplo las palabras del joven beato italiano, Carlo Acutis: "Cada uno debe ser un original, no una fotocopia. Y el encuentro debe ser original, con la contribución de todos. Deben crearlo. Ánimo y sigan adelante".

Las crisis se superan juntos

Por otra parte, en su video el Pontífice hace hincapié en que las crisis se superan juntos, no solos y nos ponen a prueba para que podamos salir mejor: "No salimos igual de las crisis: o salimos mejor o peor. Y el desafío que tenemos por delante es salir mejor. Y lo mejor de ustedes es que sean creativos: ¡sean creativos, sean poetas! Hagan esta poesía de la creatividad mirando hacia agosto de 2023".

Finalmente, Francisco recuerda a los chicos y chicas que reza por todos ellos, tanto por los que irán presencialmente a la JMJ, como por los que participarán a través de los medios digitales:"Rezo para que esta sea un encuentro fructífero. Que cada uno de nosotros salga mejor que cuando llegó. Les pido, por favor, que recen por mí, porque yo también necesito que me apoyen con la oración. ¡Que Jesús los bendiga y que la Virgen los proteja! Nos vemos en agosto".