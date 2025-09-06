El Papa León XIV invita a los peregrinos del Jubileo de la Esperanza a "permanecer siempre en actitud de búsqueda"

El Papa León XIV, en la víspera de la canonización de Acutis, llega a una plaza de San Pedro abarrotada de fieles

El Papa León XIV ha presidido esta mañana la audiencia jubilar junto a los feligreses que participan en este Año Santo que estamos celebrando. Tras las vacaciones estivales, se ha reunido en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, junto a los peregrinos que, desde distintas partes del mundo, se han dado cita desde distintas en el corazón de la cristiandad, en Roma.

En una plaza abarrotada, el pontífice ha lanzado un mensaje precisamente sobre la virtud teologal de la esperanza, la temática principal sobre las que versan estas audiencias destinadas a analizar el motivo del Jubileo que celebraremos hasta el próximo enero 2026.

HolySee El Papa León XIV en una plaza abarrotada de San Pedro en el sábado de la audiencia jubilar

el mensaje de león XIV A LOS PEREGRINOS POR EL JUBILEO DE LA ESPERANZA

"Queridos hermanos y hermanas: En esta catequesis destacamos un aspecto de la virtud teologal de la esperanza. Así como a los niños les gusta jugar con la tierra, excavar y romper la superficie endurecida para ver lo que hay debajo, la esperanza se reaviva cuando rompemos la superficie de la realidad con el fin de ir más allá.

Santa Elena, la madre del emperador Constantino, fue una persona que no se conformó con lo superficial de las riquezas y las apariencias a las que tenía acceso una emperatriz. Fue una mujer que estaba en búsqueda, hasta que encontró el tesoro más preciado: la cruz de Jesucristo, a la cual se unió profundamente con su vida humilde, dedicada a la caridad.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y de América Latina. Los invito a permanecer siempre en actitud de búsqueda, para que podamos encontrar el tesoro que Dios nos ofrece. Que el Señor los bendiga.