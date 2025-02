El Papa Francisco pide establecer “límites y normas claras” en el uso de la IA para prevenir el abuso sexual

El Papa Francisco continúa ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Según el último parte médico, ha sufrido una “ligera mejoría” aunque continúa en estado crítico, pero sin nuevas crisis respiratorias. Eso sí, el Santo Padre se muestra activo y ha hecho un fuerte llamado a la responsabilidad a todos los que utilizan la Inteligencia Artificial.

Concretamente, ha animado a la comunidad tecnológica y a las autoridades competentes a establecer “límites y normas claras” para regular el uso de la inteligencia artificial y prevenir posibles aplicaciones delictivas, en especial aquellas relacionadas con el abuso sexual, y así “extirpar de la sociedad ese cáncer”, expresó el Pontífice.

Unas palabras que iban dirigidas al evento a las más de quinientas personas que en Lima, Perú, participan en el IV Congreso Latinoamericano de CEPROME entre el 25 y el 27 de febrero, ‘Inteligencia Artificial y Abuso Sexual: Un Nuevo Reto para la Prevención’, organizado por la Iniciativa de Protección de la Infancia de la Iglesia en América Latina y la Comisión Pontificia para la Protección de la Infancia. Un evento que ha reunido a expertos, desarrolladores de tecnología y defensores de los derechos de la infancia.

Contra el abuso infantil en el contexto digital

El Papa ha destacado que la protección de los menores sigue siendo una de sus prioridades. Subrayó que Internet, al hacer que todo se vea desde una ventana, crea una sensación de impunidad, ya que facilita que la gente eluda la responsabilidad de su participación en el universo paralelo de la red. Pero claro, con la inteligencia artificial, dicha impunidad aumenta de grado no sólo a través de la visión, recopilación o difusión de materiales inapropiados, sino también por medio de la creación de contenidos aparentemente nuevos, pero que son sintéticos, es decir, confeccionados a partir de material que ya existía en el ciberespacio.





“El no haber sido nuestra mano a producir esos materiales podría crear la falsa ilusión de que no somos nosotros a ‘hacer’ algo vergonzoso: a agredir a una persona, a robar una imagen, a usar un concepto o una idea de otro, a exponer algo íntimo que debía quedar en la esfera privada de la persona. Pero, no es cierto, la máquina sigue nuestras órdenes, ejecuta, no toma las decisiones, sino que está programada para ello”, denunció el Pontífice.

Los daños de un uso malicioso de la IA

En su mensaje, el Papa enumeró los distintos perjuicios que puede traer consigo un uso malicioso e irresponsable de la inteligencia artificial: “Daño para aquellos que viendo lo que hemos producido lo quieran emular; daño a causa del enorme flujo de materiales inadecuados que contaminan el entorno; daño en la dificultad que encuentran las autoridades para discernir entre material real y sintético en orden de velar por la seguridad de las posibles víctimas, etc.”.

Según el Papa, la culpa de que estas tecnologías sean más seguras la tienen quienes las usan como quienes las han diseñado.

Dando voz a Dios y a las víctimas

De cara a los desafíos que la inteligencia artificial plantea a la lucha en contra de los abusos en la Iglesia, el Santo Padre aseguró que hay dos tareas primordiales: la primera es dar “voz a Dios y a las víctimas que a Él imploran, de modo que se tome conciencia del daño que se está produciendo” y, al mismo tiempo, “desvelar la mentira que supone el escudarnos en la tecnología para descargar nuestra conciencia”.

Agradecimiento al Santo Padre

La presidenta del CEPROME, María Inés Franck, agradeció el mensaje del Papa Francisco, en especial por el delicado momento de salud por el que está pasando, destacando que ha sido un firme apoyo para fortalecer los esfuerzos de la Iglesia en América Latina para crear una cultura de prevención contra el abuso sexual.

“El Santo Padre ha animado y confirmado constantemente nuestros esfuerzos para crear una cultura de la prevención en la Iglesia. Sus reflexiones profundizan nuestra comprensión de esta nueva realidad y nos ilumina el camino para seguir luchando contra los abusos y creando espacios eclesiales que favorezcan la protección de todos, particularmente, de niños, niñas y adolescentes en toda América Latina”, comentó agradecida la abogada argentina.