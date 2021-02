El Papa Francisco insta a no perder el deporte amateur porque "es un camino de vida y de santidad"

El Papa Francisco explicó que “el deporte, y también el fútbol, es un camino de vida, de madurez y de santidad”. Al recibir en el Vaticano en la Audiencia este 19 de febrero al equipo de fútbol italiano Sampdoria, el Santo Padre dirigió un breve discurso improvisado en el que destacó la importancia del jugar en equipo y del deporte amateur.

“No he preparado ningún discurso. Quisiera decirles solamente que estoy contento y que el deporte, y también el fútbol, es un camino de vida, de madurez y de santidad. Se puede salir adelante. Pero nunca se puede salir adelante solo, siempre en equipo, siempre en equipo, esto es importante”, advirtió.

En esta línea, el Papa subrayó la importancia del jugar en equipo porque “las victorias más hermosas son las del equipo”. “En mi tierra, al futbolista que juega para sí mismo le decimos que ‘se come la pelota’: se queda con el balón y no mira a los demás. No. Siempre un equipo”, animó el Papa.

Además, el Santo Padre instó a “no perder el amateur, es decir, el deporte amateur, el deporte que nace precisamente de la vocación de hacerlo” porque “los demás intereses son secundarios, lo importante es que siempre siga siendo el amateur”.