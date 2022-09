El obispo de Iquique pide al pueblo de Chile trabajar por "la unidad" tras rechazar la nueva Constitución

El obispo de Iquique (Chile), Isauro Covili, ha advertido que el rechazo que el pueblo chileno ha dado a la nueva Constitución impulsada por el presidente Gabriel Boric no significa “quedarse con el actual texto constitucional”, sino que debe servir para elaborar un texto que “concite unidad y una visión de país compartido por una amplia mayoría”, ha subrayado.

En este sentido, el obispo ha confiado en que Boric “tendrá la suficiente altura de miras para entender y atender los desafíos en esta materia”. En un comunicado donde Isauro Covili valoraba el rechazo de la población del país sudamericano a la nueva Carta Magna, ha asegurado que el resultado negativo ha sido un acto democrático responsable aunque precisa que la lectura no puede ser positiva, ya que en la elaboración de la nueva Constitución no se contó con sectores sociales importantes como la Iglesia.

“Sí pienso que hay lecciones que tenemos que aprender como país. Cuando en la elaboración de un texto que debiera concitar la unidad de nuestra nación, no se acoge ni se escucha a instituciones importantes de nuestra historia y vida en sus aportes, -me refiero con ello, a las Iglesias, entre ellas a los Obispos de la Iglesia católica-, y donde una minoría pretendía imponer su visión y su querer, normalmente es un texto que, aun teniendo temáticas muy buenas, estaba destinado a no ser aceptado por la mayoría, especialmente por haber introducido el aborto libre y la eutanasia entre otros temas”, ha argumentado.

El obispo de Iquique ha invitado a toda la sociedad y colectivos sociales a colaborar “en bien de la unidad del país, respetándose en lo diverso que se es y a buscar con dedicación y verdad puentes de entendimiento, de diálogo, de fraternidad, de reconciliación, y no de confrontación. Que todos seamos capaces, movidos por el bien, la verdad, la justicia que nos habita y para el mundo cristiano, desde su fe en Jesucristo, junto con los valores mencionados, que desterremos los fundamentalismos, la polarización, la violencia, la intolerancia y la cerrazón ideológica vivida los últimos meses que ha hecho mal al alma de Chile para reencontrarnos como buenos vecinos que habitamos un hogar común”, ha reflexionado.

Para finalizar el comunicado Isauro Covili se ha mostrado esperanzado por que “en el tiempo que tenemos en adelante, podamos reencontrarnos y transitar por caminos de análisis profundo de lo vivido, acompañados por espacios de silencio y de penitencia, trabajando juntos en la búsqueda de acuerdos, de apertura de pensamiento, y del valor y respeto de toda persona”.