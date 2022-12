El programa ‘ECCLESIA Especial Nochebuena’, de TRECE, ha mostrado la alegría de la fiesta de Navidad en toda España y en muchos países. Sin embargo, no ha querido perder de vista a Ucrania, país que está en guerra desde febrero de este año, y que vive su primera Nochebuena entre bombardeos y cortes de electricidad. Oleksandr Slyvchuk es un ucraniano residente en Kiev, además de analista internacional. Ha querido atender a las preguntas de Álvaro de Juana y Lucía Crespo en este día tan señalado.

No todos los recuerdos navideños son positivos para los ucranianos: “En mi familia esta Navidad es especial, pero de una forma negativa, porque hay hombres que sirven en el ejército” confiesa el invitado, acordándose de su cuñado, que lucha en la frontera, o de su tío, destinado en una base aérea y con un peligro constante. En este contexto, Slyvchuk confirma que “va a ser un desafío, y no vamos a poder reunirnos todos”. “No vamos a tener electricidad, no funcionará ni el horno, ni las cosas de cocina, ni nada”, lamenta el analista, que sin embargo cree que “con un espíritu de fiesta tenemos que buscar algún momento positivo, pero esta Navidad va a ser muy triste para muchas familias de Ucrania, y muchos hombres que están en el frente no van a poder reunirse con sus seres queridos”.

Ha querido destacar Oleksandr que “los ucranianos son muy tradicionales a la hora de celebrar la Navidad, y siempre es una fiesta especial, este año también”. La mayoría de los ucranianos, tal y como asegura el invitado “celebran la Navidad ortodoxa en enero”, y sin embargo “muchas familias empezarán a celebrar la Navidad con el calendario gregoriano”. “Por lo tanto -continúa diciendo Slyvchuk- la ha guerra ha provocado cambios culturales y religiosos, y en el futuro, paso a paso, Ucrania va a juntarse más con los países de Europa en la celebración de la Navidad”.

Hay muchas tradiciones en la Nochebuena de Ucrania, algunas compartidas con España, pero otras muy diferentes. “Tenemos la tradición de reunirnos con la familia, normalmente donde viven los abuelos”, comenta Oleksandr, quien explica que esa noche “tenemos una cena un día antes de la Navidad en la que no comemos carne, y cocinamos hasta 12 platos especiales que se preparan solo para la Navidad, como una tradición muy típica ucraniana”, una cena en la que, según el analista, “cantamos canciones sobre el nacimiento de Jesús”. Slyvchuk ha recordado también un momento de su infancia: “cuando era niño, cantar esas canciones era algo muy bonito para mí, y es una práctica que sigue siendo muy respetada en Ucrania”.