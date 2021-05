Los obispos europeos piden a la UE que apoye al pueblo libanés en medio de la crisis política y sanitaria

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) ha hecho un llamamiento a la Unión Europeapara que apoye a la población libanesa en su lucha por la preservación de la identidad y el tejido social del Líbano frente a la crisis que se está produciendo. El llamamiento de la COMECE se basa en las preocupaciones expresadas recientemente por la Iglesia libanesa en una carta enviada a los obispos de la UE.

La Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano ha dirigido una carta al cardenal Jean-Claude Hollerich SJ, presidente de la COMECE, expresando su preocupación por los peligros que plantea la actual crisis política, social, sanitaria y económica a la que se enfrenta la población libanesa. Según la Iglesia local, la gravedad de la situación pone en peligro la propia identidad del país forjada por “el encuentro, la pluralidad y la fraternidad, que lo convierten en el lugar natural para el diálogo entre las diversas comunidades religiosas y culturales”.

?? @ComeceEu calls on the #EU to support the Lebanese population in their struggle to preserve #Lebanon’s identity and social fabric in the face of the ongoing multi-faced crisis. We encourage the EU to seek partnership with local Church actors.



?? https://t.co/OnqpJt04oppic.twitter.com/6ADKlHkz4W