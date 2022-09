Los momentos más importantes del funeral de Isabel II en Londres

El arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, ya está en la capital londinense para representar al Papa Francisco en los funerales de la Reina Isabel II, en la Abadía de Westminster de Londres.

El deán de Westminster, David Hoyle, oficiará el funeral, mientras que el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, predicará el sermón. La primera ministra británica, Liz Truss, leerá un texto religioso durante la ceremonia.

Según un documento publicado este 19 de septiembre por el Palacio de Buckingham, el velatorio ha terminado a las 06:30 horas, cuando se ha admitido a las últimas personas para dar el último adiós a Isabel II.

A las 10.44 horas de ese día, el féretro será llevado en procesión en el carro de guerra de la Marina Real desde el Palacio de Westminster hasta la Abadía de Westminster para el funeral de Estado.

Inmediatamente después del féretro irán el rey, los miembros de la familia real y miembros de la casa del rey. La procesión llegará a la puerta oeste de la Abadía de Westminster a las 10.52 horas, donde el grupo de portadores levantará el féretro del carro de guerra y lo llevará a la Abadía para el servicio fúnebre de Estado.

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my Family and myself in this time of grief.”



- His Majesty The King



?? https://t.co/IWS8bdYBMepic.twitter.com/oXVjmSfRyn