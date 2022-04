Los líderes de las Iglesias europeas piden a Putin y Zelensky un alto el fuego para poder celebrar la Pascua

El Presidente de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC), Christian Krieger, y el Presidente de la Comisión de Obispos Católicos Europeos (COMECE), el cardenal Jean-Claude Hollerich, han pedido en una carta a los presidentes de Rusia y Ucrania un alto el fuego desde la medianoche del 17 de abril hasta la medianoche del 24 de abril.

En la carta, enviada el pasado lunes, exponen que “pedimos respetuosamente que declare un alto el fuego en Ucrania desde la medianoche del 17 de abril (00.00 horas) hasta la medianoche del 24 de abril (24.00 horas)”. Con esto quieren permitir a los cristianos de esa región celebrar la Pascua.

?? +++ EU Church leaders send letter to Putin and Zelenskyy calling for an Easter ceasefire in #Ukraine on 17-24 April to allow Christians in Russia & Ukraine to celebrate Easter in peace". Patriarch Kirill was invited to support the initiative. +++



?? https://t.co/8jfSoB0676pic.twitter.com/5PaXULDzhs