Nos encontramos en la antesala de nuestra Fiesta Grande. Hoy es Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa y preámbulo de la Resurrección. Este día es una fecha señalada porque desde hace cuarenta días hemos venido preparando los Misterios Centrales de la Fe, que dieron comienzo con la Solemne Entrada de Cristo en Jerusalén.

Los evangelios relatan que Cristo cuando iba aproximándose a la Ciudad Santa para morir y resucitar, vio una gran multitud que subía y se juntaban en torno a Él y sus discípulos. Es el cumplimiento de la Profecía de Zacarías donde manda a la Ciudad “que se alegre por su Rey que viene a Ella Justo y Victorioso montado en un asno, en un pollino de borrica”.

Por eso el Señor manda a los suyos a por un borriquito que hay cerca en una casa. Cuando van a por él, hay personas que se lo recriminan. La respuesta de que el Maestro lo necesita y lo devolverá pronto hace que se lo dejen llevar.

Una vez que le traen sus amigos el animal, se monta y la gente agita sus palmas y ramos de olivo alfombrando las calles a su paso. Las autoridades le intentan parar, pero Él les contesta que si callan los que le aclaman, gritará las piedras. Históricamente el Domingo de Ramos se celebró primero en Oriente en la propia Jerusalén.

Una peregrina en el siglo IV explicó como era este día. En la Edad Media lo asumió Occidente. Por eso en la Misa de esta jornada se lee El Evangelio de la Entrada y en atención a la Iglesia de Roma se proclama la Pasión del Señor, este año según San Mateo, que es el evangelista que se lee en el Ciclo A en el que nos encontramos