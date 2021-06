La imagen que emociona Miami en plena conmoción tras el derrumbe del edificio: "Hay momentos muy duros"

El pasado 24 de junio, un edificio en Miami, que fue inaugurado en 1981, sufrió un derrumbe parcial que ha dejado al menos nueve muertos y más de 150 desaparecidos, en medio de los esfuerzos de búsqueda y rescate en curso. “Pudimos recuperar cuatro cuerpos más entre los escombros, así como otros restos humanos”, dijo la alcaldesa de la ciudad.

Durante el fin de semana se hicieron virales algunas fotografías en las que se observa a un grupo de hombres con uniforme naranja, rezando abrazados o de rodillas junto a los socorristas que trabajan para salvar a los sobrevivientes del derrumbe parcial del edificio.

Respecto a los protagonistas de las fotografías virales, se trata del grupo cristiano conocido como “Legendarios”, que tienen la sede en Miami, y que han llegado a las inmediaciones del desastre para llevar fe y esperanza a quienes tienen la difícil tarea de salvar vidas.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, el grupo aclaró que “no son rescastistas”, pero saben “que estos hombres y mujeres que hacen labores de rescate son humanos y que el desgaste emocional y físico es grande en estas situaciones”.

“Por eso nos acercamos a ellos para orar y darles palabras de aliento y pedirle a Dios que les de la fuerza para hacer su trabajo de la mejor manera. También hoy les pedimos a todos los legendarios que nos unamos a orar por todas las familias de los desaparecidos que Dios les de la fortaleza en este momento tan difícil”, señalaron.

También aseguraron que “hay momentos tan duros que a veces lo que nos queda es llorar con los que lloran, aunque nuestro deseo es llenar de consuelo de palabras de aliento, hay momentos que nuestros abrazos, escucharlos y estar allí presentes es lo que podemos repartir”.

Pope Francis offers prayers for those affected by the #Surfside condominium collapse. Message sent via papal envoy to U.S. @CatholicMiami@ThomasWenskipic.twitter.com/vmLo9Uk3AB