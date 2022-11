La Iglesia pide a la UE garantizar un acceso justo a la energía, especialmente para los más vulnerables

La situación comienza a ser insoportable para muchas personas en el mundo. La crisis energética provocada por la guerra en Ucrania está haciendo tambalear las economías de los países europeos. La elevada dependencia del exterior y, en el caso del gas, del suministro ruso, ha puesto en alarma al viejo continente que se enfrenta a una creciente desestabilización social y económica generalizada. No faltan las protestas en diferentes ciudades por el alza de los precios de los servicios fundamentales de la luz y el gas, especialmente ante el invierno que se avecina, las empresas en general, pero la mediana y pequeña industria en particular, corren el riesgo de cerrar o rebajar su producción al no poder soportar los costos sin un considerable aumento de los precios al consumidor.

Ante esta situación, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) ha lanzado un llamamiento a la Unión Europea a “garantizar un acceso justo a la energía asequible para todos, especialmente para los más vulnerables, y a hacer frente a la crisis sin perder de vista los objetivos a largo plazo de una transición energética justa y sostenible”.

La declaración de la COMECE sobre la actual crisis energética pone el acento en el contexto de la agresión militar rusa contra Ucrania, que ha puesto en evidencia la excesiva dependencia de la Unión Europea de un proveedor de petróleo y gas, en otras palabras, “ha permitido la militarización de los suministros energéticos por parte de Rusia”.

