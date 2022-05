La Iglesia ortodoxa rusa dice que la entrevista del Papa en «Il Corriere della Sera» no ayudará al diálogo

La Iglesia ortodoxa rusa lamentó este miércoles 4 de mayo las palabras del Papa sobre la videoconferencia que mantuvo con el patriarca Kirill de Moscú el pasado 16 de marzo, en la que ambos dialogaron sobre la guerra en Ucrania. «Es lamentable que un mes y medio después de la conversación, el Papa Francisco eligiera un tono erróneo para transmitir el contenido» de aquel encuentro, ha dicho el Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado en un comunicado. Ello, advierte, «no contribuirá a un diálogo constructivo entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa rusa».

El departamento que dirige el metropolitano Hilarión, número dos del patriarcado moscovita, se refiere a las declaraciones efectuadas por el Santo Padre este martes al diario italiano Il Corriere della Sera, donde desvela que el patriarca Kirill se pasó «los primeros veinte minutos» de aquel encuentro leyendo «todas las justificaciones de la guerra». «Yo escuché y le dije: “Yo no entiendo nada de esto. Hermano, no somos clérigos de Estado, no podemos usar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Para eso necesitamos encontrar los caminos de la paz, detener los disparos de las armas». En sus declaraciones al rotativo, Francisco tilda a Kirill de «monaguillo de Putin».

La conversación, por Zoom, duró 40 minutos y en ella estuvieron presentes también el citado Hilarión de Volokolamsk, por parte ortodoxa, y el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, por la católica.

Una lectura atenta de los comunicados de prensa difundidos por cada una de las partes ya permitía aventurar que el encuentro no había sido todo lo fructífero que cabría desear. El de la Santa Sede utilizaba explícitamente la palabra «guerra», y la condenaba, pues es siempre el pueblo de Dios —se señalaba— el que paga las consecuencias. «Las guerras son siempre injustas. (…) La guerra nunca es el camino. El Espíritu que nos une nos pide como pastores que ayudemos a los pueblos que sufren la guerra», se podía leer en él.

La nota de la Iglesia ortodoxa, en cambio, más escueta, hablaba eufemísticamente de «la situación en suelo ucraniano» y decía que ambos líderes habían expresado «la esperanza de que se pueda alcanzar una paz justa lo antes posible».

La UE podría sancionar a Kirill

Este miércoles ha trascendido también que la Unión Europea se plantea incluir al patriarca Kirill en la lista de dirigentes políticos y económicos sancionados por su contribución a la guerra en Ucrania, 1.093 hasta la fecha entre mandatarios, oligarcas y entidades. Si la medida llegara a aplicarse, el patriarca de Moscú tendría que afrontar restricciones para viajar y la congelación de activos.

En su homilía de ayer en la catedral, Kirill afirmó que «Rusia nunca ha atacado a nadie» y que «solo defendió sus fronteras».