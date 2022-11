La Iglesia de Italia critica la acogida selectiva a inmigrantes de Meloni: "Me remuerde la conciencia"

LaConferencia Episcopal Italiana ha mostrado su preocupación ante la política migratoria emprendido por el Gobierno de Meloni, que está promoviendo un desembarco selectivo de los migrantes rescatados por las ONG en el mar Mediterráneo.

El vicepresidente del episcopado, Francesco Savino, ha afeado a Meloni considerar una carga a este colectivo, lo que a su juicio pone en juego la madurez de la civilización: "Me da miedo y me remuerde la conciencia cuando oigo hablar de acogida selectiva. No sé qué significa este adjetivo. Al igual que me preocupa cuando oigo hablar de que estos inmigrantes o algunos de estos inmigrantes son una carga residual. Aquí, en mi opinión, está en juego la civilización de la globalización, aquí está en juego la democracia madura a nivel europeo", ha señalado.

Savino se ha referido así a las prácticas de dejar desembarcar solo a personas consideradas vulnerables como mujeres embarazadas, niños y enfermos, mientras que se dejan a bordo de los barcos de rescate a los hombres.

"Si aquí estamos hablando del fenómeno migratorio de los italianos en el norte de Italia o en el extranjero, permítanme decir que en estos días hay otros hermanos y hermanas que experimentan el mismo fenómeno migratorio y que vienen a este país desde África. Y así, obviamente, si exigimos para nuestros italianos una actitud de acogida, de tolerancia, de acompañamiento y de integración allí donde están los emigrantes italianos, creo que también debemos utilizar el mismo vocabulario para nuestros hermanos inmigrantes que llegan a Italia", ha asegurado el prelado italiano.

El Gobierno italiano ha autorizado este martes el desembarco de los 89 migrantes a bordo del barco 'Rise Above', de la ONG Mission Lifeline, rescatados semanas atrás en el Mediterráneo central, en el puerto de Reggio Calabria, en el sur de Italia. Sin embargo, hay dos barcos humanitarios que se encuentran atracados en Catania (Sicilia) y donde las autoridades italianas han llevado a cabo una selección de personas para desembarcar, una práctica considerada ilegal por el derecho internacional marítimo.

No utilizar al Papa como "cobertura de las elecciones políticas"

Del mismo modo, Savino ha instado a no usar al Papa como "cobertura de las elecciones políticas" después de que el ministro de la Infraestructura, Matteo Salvini, repitiera en un programa de televisión el llamamiento del Papa a que Italia y ningún país del sur sea abandonado en la gestión de los flujos migratorios.

En el avión de regreso de su viaje a Bahréin, el Papa llamó a la Unión Europea (UE) a una política migratoria consensuada con todos los países porque "no puede dejar solos" a España, Italia, Grecia y Chipre, con la responsabilidad de ocuparse de los migrantes que llegan a sus costa.

"Una vez más el Papa Francisco apela al sentido común, pero no utilicemos al Papa como tapadera de las elecciones políticas", ha señalado Savino. Así, ha defendido que el discurso del Pontífice es "serio, responsable y evangélico". "Si no queremos que los mares, especialmente el Mediterráneo, se conviertan cada vez más en un cementerio líquido, sin lápidas, pero quizás el mayor cementerio del mundo debemos salvar, vigilar y proteger a los inmigrantes y Europa no debe dejar sola a Italia. Esto es fundamental", ha asegurado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana.