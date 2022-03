La historia de fe y valentía de Gloria Cecilia Narváez, la religiosa secuestrada durante casi 5 años en Malí

Este miércoles, 23 de marzo, en la Catedral de la Almudena de Madrid se vivirá la VI Noche de los Testigos. La vigilia de oración organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitadacontará en esta edición con el testimonio excepcional de la hermana Gloria Cecilia Narváez, la religiosa secuestrada durante casi 5 años en Malí por el terroristas yihadistas y que fue liberada el pasado mes de octubre.

La historia de Gloria Cecilia Narváez

Gloria Cecilia Narváezfue secuestrada el 7 de febrero de 2017 cerca de la localidad maliense de Koutiala, a unos 400 kilómetros al este de Bamako, la capital del país. Llevaba seis años trabajando como misionera en la parroquia de Karangasso. Una noche, un grupo de hombres armados vinculados a Al Qaeda en el Sahel irrumpieron en el centro de salud donde trabajaba para llevarse consigo a una religiosa.

En principio, la escogida era otra compañera, pero Gloria Cecilia se intercambió por ella por ser la de mayor edad.

El grupo yihadista Frente al Nusra para el Islam y los Musulmanes, que aglutina varias facciones activas en la zona del Sahel, publicó varias pruebas de vida de la rehén y en una de ellas legó a pedir un rescate.

Fueron casi 5 años de secuestro y durante un tiempo se llegó a temer por su vida. En octubre de 2020, los islamistas liberaron a otros rehenes: uno de ellos, el religioso italiano Pier Luigi Maccalli secuestrado en 2018; otra, la trabajadora humanitaria francesa Sophie Petronin, cautiva desde 2016. Esta última pasó buena parte de su secuestro junto a la hermana Gloria Cecilia.

El día de la liberación



El anuncio de la noticia más esperada llegó el sábado, 9 de octubre. La presidencia de Malí confirmó la noticia en un comunicado que enfatizaba su “coraje y valentía” tras cuatro años y ocho meses de secuestro. La religiosa y el arzobispo de Bamako, Jean Zerbo, fueron recibidos en la sede de gobierno por el coronel, Assimi Goita, el hombre fuerte del país. Unas horas después, la Hermana Gloria Cecilia acudía al aeropuerto de la capital para tomar un avión con destino a Roma, donde fue recibida enseguida por el Papa Francisco.

Una semana después de su liberación, la religiosa colombiana compartió un vídeo en el que agradecía a todas las personas e instituciones que, de una manera u otra, estuvieron pendientes de su cautiverio y de su posterior liberación. “Quiero elevar en este día mi acción de gracias a Dios porque lo he sentido cercano en este cautiverio”, dijo la hermana Gloria Cecilia. La religiosa agradeció a todo el mundo y en particular a su familia y a todas las personas “que oraron por mí e hicieron posible mi liberación, y aquellas que me han fortalecido y acogido con sus detalles y gestos de fraternidad”.

“Durante los 4 años y 8 meses de mi cautiverio, lo que más me hizo sufrir fue el momento en que fui separada de las otras personas que estaban secuestradas y quedé sola frente a los grupos”, cuenta la hermana Gloria Narváez a Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Gloria Narváez ahora está libre, sin embargo, echa una mirada hacia atrás y recuerda la labor que tiene la Iglesia en Mali: el centro de salud,el trabajo de promoción para las mujeres, la formación por dotarlas de herramientas que les permitan una vida mejor, no ser discriminadas y así puedan salir de la pobreza con sus familias. La misión debe continuar.