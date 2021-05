La escena viral que ocurrió en una iglesia en Brasil durante la homilía del sacerdote: "Debemos ser como él"

Se volvió viral la escena que ocurrió durante la Misa de la Ascensión del Señor en una parroquia de la Diócesis de Patos de Minas en Brasil. Un pequeño de 5 años interrumpió la homilía del sacerdote para pedirle que rece por su padrino, hospitalizado por covid-19

El sacerdote decidió publicar el vídeo en sus redes sociales para mostrar a las personas que “debemos ser como este niño, que pidió de manera sencilla, con valentía, con fe”. “Era un mensaje de Dios, de que la fe nos mueve”, agregó. El sacerdote señaló que tras la publicación del vídeo, que se hizo viral en redes sociales, varias personas comentaron que “se sintieron tocados, incluso los jóvenes, y algunos dijeron: ‘qué pequeña es mi fe frente a la grandeza de la fe de este niño’”.

El momento ocurrió el 16 de mayo en la Misa de las 19:30 en la capilla de São Francisco que fue transmitida en vivo por el proyecto “Garagem da Oração”, una iniciativa destinada a la evangelización de los jóvenes. El P. Oliveira indicó que el pequeño de 5 años, João Miguel, “lo sorprendió durante la homilía”, cuando lo interrumpió “con total libertad” para preguntar: “Padre, ¿rezas por mi padrino? Está intubado”.









"Me imaginé a Jesús atendiendo el pedido del niño"

“¿Cómo no atender este pedido? Confieso que interiormente pregunté a Dios: Señor, este niño me tomó por sorpresa. ¿Qué hago ahora?”, subrayó. “Dejé lo que estaba hablando y me senté en las escaleras del altar. Me imaginé a Jesús atendiendo el pedido del niño. ¡Y sé que Él responderá! Quien estuvo ahí en la iglesia aprendió lo que es tener fe”, señaló en sus redes sociales. Durante su homilía, el sacerdote reflexionó sobre la ascensión del Señor y dijo que, después de ascender al cielo, Jesús siempre “está con nosotros”.

“Aunque no lo sienta en todo momento, Él está conmigo. Incluso si no lo veo en todo momento, Él está conmigo”, indicó. Fue durante esta reflexión que el niño lo interrumpió y, después de rezar con el pequeño, el P. Oliveira se dirigió a los presentes y les dijo: “¿Quieren una señal más hermosa que esta? Jesús está entre nosotros todo el tiempo”.









"Decidí bajar y sentarme en los escalones del altar"

El sacerdote indicó que cuando vio al niño levantarse y caminar hacia él, pensó que solo se iba a acercar y regresar al banco, “pero llegó con una mirada de lástima”. El P. Oliveira señaló que al escuchar la petición del niño, de rezar por su padrino que está hospitalizado por covid-19, percibió que “aquel era un momento para la acogida” y recordó “las palabras de Jesús: ‘Deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos’”.

“Cuando él obedeció mi pedido de colocar su mano sobre su corazón y orar, pensé: este es el tipo de fe que la gente debería tener, como este niño. Luego se fue y regresó con su familia, que estaba en la parte del fondo de la iglesia”, agregó. El sacerdote indicó que “la petición de ese niño refleja la petición de una multitud que hoy pasa por esta pandemia, varias familias que rezan por un enfermo” y resaltó la “necesidad de ser cercanos” a estas personas.

“Por eso, en ese momento, decidí bajar y sentarme en los escalones del altar, para descender a la pequeñez de ese niño y tocar su corazón”, concluyó.