El drama vivido por un sacerdote en apenas 24 horas: la muerte de su madre y el robo en su comunidad

El reconocido sacerdote mexicano, Padre Ángel Espinoza de los Monteros, tuvo en las últimas horas dos duros golpes: primero el robo a su comunidad en Puebla (México) y posteriormente el fallecimiento de su madre, la señora Teresa Gómez Jaro, este 28 de diciembre.

En un audio compartido con amigos, el sacerdote, reconocido por su ministerio con matrimonios y autor del libro "El Anillo es para Siempre", relató que "regresé ayer de Acapulco, fui a casar a una persona y pues ya me dieron noticias los padres. Nos robaron 5 personas con pistolas, yo no estaba, 9:30 de la noche, cuando salían de últimas oraciones. Nos desbarataron todos los cuartos. Gracias a Dios no tocaron la capilla ni Santísimo ni copones, pero entraron a todos los cuartos".

"Se llevaron 8 computadoras. Y yo tenía el dinero para pagar las enfermeras de mi mamá que me lo dieron el viernes, con la venta de los libros, etcétera; y lo dejé ahí en mi cuarto bien escondido, detrás de los libros, total 47 mil pesos (aproximadamente 2,400 dólares norteamericanos), lo encontraron, me dejaron la cartera, se llevaron el dinero pero sobre todo, es la sensación que te ha invadido, es una cosa horrible todo tirado por el suelo, no respetaron nada", relató el Padre Ángel, cuyo hermano Juan Carlos también es sacerdote legionario.

Algunas horas después del asalto, los Legionarios de Cristo anunciaron oficialmente el fallecimiento de la madre del sacerdote, que recibió un doble golpe.

En su audio, el P. Ángel también señaló a sus amigos: "Los tengo muy presentes en mis oraciones. Que Dios los bendiga siempre. Y como dice el Evangelio ora por vuestros enemigos, por quien nos hace mal; vencer el mal con el bien, pedir por ellos que seguramente tienen más necesidad que nosotros y desde luego perdonarlo todo y superarlo. Que Dios los bendiga”.