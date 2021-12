Dañan el rostro de una imagen de la Virgen de Fátima en Estados Unidos: "Condenamos los actos de odio"

La imagen de Nuestra Señora de Fatima en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Washington D.C. fue atacada por un hombre que le rompió las manos y daño su rostro.

Mons. Walter Rossi comentó que toda la comunidad está “profundamente adolorida por este incidente” y rezan “por el vándalo a través de la intercesión de la Santísima Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Fátima”.

BREAKING: Another case of vandalism to Catholic statues. This time, Our Lady of Fatima outside @MarysShrine in DC. Her hands/nose cut off, face damaged, cross cut off crown. Basilica says a police report has been filed. Masked person seen on camera doing damage Sunday night. pic.twitter.com/jA8cLlgRYB