Caritas Internationalis lanza una llamada para garantizar la asistencia sanitaria en Gaza

Caritas Internationalis ha querido lanzar una llamada especial pidiendo ayuda para llevar asistencia médica a la población afectada por los continuos bombardeos en Gaza.

Caritas Jerusalén se está preparando para responder a las necesidades urgentes de los numerosos heridos y millares de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, bien porque han sido destruidos o porque han intentado salvar sus vidas. “Los bombardeos son extremadamente violentos. Los habitantes de Gaza han vivido demasiadas guerras, durante muchos años, pero todo el mundo está de acuerdo en que esta vez es completamente diferente. Están atrapados en esta franja de tierra, densamente poblada, a merced de intensos bombardeos aéreos, sin ningún lugar al que huir para ponerse a salvo”. Así es como la Hna. Bridget Tighe, secretaria general de Caritas Jerusalén, describe la situación en Gaza, donde viven más de dos millones de personas.

"Let us pray constantly that the Israelis and Palestinians may find the path of dialogue and forgiveness, to be patient builders of #peace and justice, opening up, step after step, to a common #hope, to a coexistence among brothers and sisters." - Pope Francis pic.twitter.com/ssxzwanreO