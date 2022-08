Cardenal Zuppi, en el Meeting 2022: "La política debe ser amor político y no conveniencia"

El cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, pidió a los cristianos tener un compromiso cada vez mayor, tanto en la sociedad como en la política. Así lo hizo en el Meeting 2022 de Comunión y Liberación en Rímini, que lleva por título “Una pasión por el hombre”, donde dialogó con el alemán Bernard Scholz, presidente del Meeting.

En declaraciones a la prensa, indicó que los católicos debemos mirar al bien común, por lo que la política debe ser amor político y no "conveniencia o interés pequeño. Creo que es una gran indicación para todos, incluso pensando en nuestro futuro inmediato". “Hay unas preocupaciones, por la educación, por el trabajo, por la paz, por la familia, por el tercer sector que no es un 'problema de pabellones' sino que es fruto de tanta pasión e interpreta tantos sufrimientos y tantos deseos: por eso la Iglesia es de tanto interés como interlocutor importante y decisivo para las instituciones, tanto presentes como futuras”, indicó.

Pasa por la "puerta estrecha"

Durante la Eucaristía celebrada este domingo, el cardenal recordó cómo los cristianos deben seguir el Evangelio hasta el final, por lo que tienen que pasar por la "puerta estrecha". "Entramos por esto cuando compartimos en la caridad lo que tenemos con los que no lo tienen; cuando liberamos a alguien de la tortura de la soledad; cuando hacemos amar el soplo de vida acompañándolo desde su comienzo hasta cuando -subrayó el presidente de la CEI y arzobispo de Bolonia- invitamos a almorzar a los que no pueden devolverla. La puerta ancha se vuelve entonces terriblemente estrecha, porque reduce todo al yo. una pasión irreductible y fuerte por el ser humano, lleno de Cristo y que reconoce en esto el deseo de Dios”.

El cardenal destacó cómo la Iglesia es "madre". En efecto, "no es una realidad impalpable, abstracta, diáfana, sino que asume los rasgos humanos y espirituales de nuestra experiencia terrena". “La belleza de estar aquí nos hace disfrutar de esta comunión que nos une entre nosotros y con toda la Iglesia”.

No a los nacionalismos

Para el cardenal Zuppi también “los nacionalismos no son más que un gran 'yo' que defiende a muchos 'yoes' aislados. Por el contrario, sólo descubriendo a otros encontramos nuestro 'yo', nos sentimos más frágiles pero encontramos la fuerza en el encuentro con los demás, no ocupándonos continuamente de nuestra fragilidad, sino haciendo de esta un motivo para encontrarnos con los demás”. Por eso, “no debemos acostumbrarnos al horror de la guerra, a la inhumanidad, a mirar a los demás como si no nos interesara”.

"Qui tra voi non vedo molte persone tristi. Anzi tanti di voi si sono complicati la vita, quanti vanno a fare carità invece di andare allo stadio. A tanti ha aperto la visione, anche delle periferie, e questa apertura è diventata intelligenza." #Zuppi#passioneperluomo#meeting22pic.twitter.com/MQuMYTkCbS — Meeting Rimini (@MeetingRimini) August 21, 2022