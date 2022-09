Cardenal Nichols, a COPE: "Es muy significativo que el cuerpo de Isabel II yazca en la casa de la Santa Cruz"

El cardenal Nichols, presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha presidido, este domingo, una misa fúnebre, un Requiem por el alma de Isabel II. Tras la ceremonia, realmente emotiva y cuidada, su Eminencia ha hablado, en exclusiva, con COPE, explicando cómo se ha sentido al presidir una misa tan especial.

"La catedral está muy llena hoy, estaba bastante llena también el viernes por la tarde, cuando celebramos la misa por la Reina casi inmediatamente después de su muerte el jueves a media tarde. Y pienso que vas a ver a lo largo y ancho del país, en cada ciudad, cómo la gente se reúne en grandes multitudes", ha comenzado explicando Nichols.

Respecto al proceso de duelo, apunta que "parte del proceso es estar juntos, tanto si ocurre en una familia pequeña –a menudo son los días en los que la gente se junta para hablar de la persona que han perdido-- como está ocurriendo aquí, a escala de comunidad, de toda la gente. Y creo que mucha gente viene a dejar una flor en lugares como Windsor, o Balmoral, o aquí en el Palacio de Buckingham, precisamente para estar juntos y compartir ese gesto".

Además, ha realizado una reflexión en torno al hecho de llevar flores a una persona cuando fallece: "Ese gesto de dejar flores es un gesto innato de oración. Creo que, de alguna manera, hemos perdido la confianza en qué hacer frente a la muerte. Y, de hecho, es parte de la tradición Protestante no rezar por los muertos. En cambio, el instinto Católico es muy fuerte, y las oraciones por los difuntos son lo adecuado y lo propio, y traen consigo gracia y consuelo. Así que por eso he dicho hoy que es nuestro instinto Católico y nuestra creencia rezar por los difuntos. Pienso que las flores de tanta tanta gente son un gesto de quien no sabe qué hacer o qué decir. Pues bien, lo que podemos hacer y decir es rezar".

"Usted ha recordado en la homilía que Benedicto XVI le habló a Isabel II del significado de “Holyroodhouse” [el palacio de Edimburgo al que llega el féretro de la Reina, donde precisamente recibió en audiencia oficial al Papa en 2010]. ¿Podría repetirlo para nosotros, por favor?", le ha preguntado la enviada especial de COPE, Paloma García Ovejero.

Nichols ha explicado que "el Palacio Real en Escocia es conocido como el palacio de Holyroodhouse. Y “holyrood” --pienso que la Reina era plenamente consciente de ello-- es la derivación de “holy root” (raíz santa), que era una expresión medieval para referirse al lugar de la crucifixión, a la Cruz. Así que, en realidad, “holyroodhouse” significa la “casa de la Santa Cruz”. Y, para mí, es muy conmovedor y significativo que su cuerpo yazca allí esta tarde y toda la noche, en la casa de la Santa Cruz. Esta mañana hemos escuchado [en el Evangelio] las palabras de Jesús: “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”. Así que llevamos a nuestra Reina allí y vamos nosotros mismos al pie de la Cruz, sabiendo que es la fuente de nuestro reposo y nuestra salvación".

El papel del Príncipe Carlos

En los obituarios de estos días en la prensa inglesa hemos leído que el Príncipe Carlos ha sido “un campeón del diálogo interreligioso”, ante la pregunta de cuál sería su principal virtud espiritual en este sentido, el cardenal explica: "Creo que, a lo largo de su vida, el Príncipe Carlos ha tenido un gran número de prioridades, y una de ellas ha sido durante mucho tiempo el cuidado del medioambiente. Y otra ha sido todo lo relacionado con medioambiente y arquitectura, los edificios y la manera en que las personas están capacitadas para convivir. Y haciéndolo extensivo, creo que “champion” (campeón) no es una palabra exagerada para describir ese diálogo entre creencias. Algo que, en este país, ocurre. Y algo que, ciertamente, él ha ayudado a cultivar".

"Pero también otra de sus grandes prioridades ha sido la de unir su voz a la causa de los Cristianos perseguidos en Oriente Próximo. A menudo ha dicho con fuerza que no podemos olvidar a los que son perseguidos a causa de su fe Cristiana. Y eso va unido, obviamente, a la necesidad de seguir dialogando", ha añadido.

Por último, ha recordado su visita a la Catedral Católica Ucraniana de Londres, en cuanto empezó la guerra. "También este miércoles 14 de septiembre, en respuesta a la invitación de los Obispos Europeos para celebrar la fiesta de la Santa Cruz con un día de oración por Ucrania, yo mismo estaré en la catedral ucraniana, para celebrar la Eucaristía y predicar. De hecho, es el día en el que en el que inicia el calendario litúrgico de los Católicos ucranianos", ha explicado.