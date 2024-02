"El camino de la paz": un Víacrucis de la mano de los niños para rezar por la guerra en Tierra Santa

Más de mil niños y jóvenes llenaron las calles de Jerusalén para rezar el Víacrucis por la paz en la ciudad santa. El camino de la paz ('The way of peace') ha sido el nombre elegido para titular esta oración multitudinaria.

Cada uno de los participantes llevaba una bufanda de color blanco con una paloma de la paz bordada. Desde que se reabrió el conflicto tras el brutal ataque del grupo terrorista Hamás a Israel el pasado 7 de Octubre, la guerra se ha recrudecido y aún no ha llegado el alto al fuego definitivo.

El recorrido que se ha llevado a cabo ha comenzado en el santuario de la Flagelación, concretamente en el Cristo que fue destrozado hace un año en la capilla de la Condena y los han acompañado representantes de las diferentes escuelas y comunidades cristianas locales además del Custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patton, y Adolfo Tito Yllana, nuncio apostólico para Israel y Chipre y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina.

Los menores, representan al pueblo necesitado que sufre las consecuencias de una guerra y que clama una reconciliación lo más pronto posible. Además, participó en este víacrucis multitudinario el vicario de la Custodia de Tierra Santa, director de las Escuelas de Tierra Santa y también promotor del evento, Ibrahim Faltas, declarando así que “Estamos aquí para invocar la paz”. También apuntó que estos niños que han recorrido la Vía Dolorosa “rezan por sus hermanos que están en Gaza y están sufriendo, y para rogar porque termine esta maldita guerra”.

"Los menores deben mantenerse firmes en la esperanza"

Los niños atravesaron cada una de las estaciones de la Pasión de Jesucristo y en ellas, diferentes parejas se fueron turnando para soltar dos palomas blancas como símbolo de la paz que tanto esperan. En la iglesia de San Salvador, finalizó el viacrucis con sus últimas estaciones.

Además, también ha recalcado que la Vía Dolorosa la atravesó Jesús hace 2.000 años durante su pasión y mientras subía hacia el Calvario con la cruz. Por último, también ha recordado que “Jesús dio la vida por nosotros y eso le provocó el sufrimiento de la humanidad, tal y como el que nosotros sentimos hoy, el de los niños de Gaza, de Palestina, de Israel y de muchos lugares más de otros países del mundo”

El vicario Faltas ha animado a los menores a mantenerse “firmes en la esperanza y a seguir expresando soldiaridad con los niños de Belén y de los territorios palestinos, cuyas familias se han quedado sin trabajo. En un momento en que parece que los hombres no son capaces de ponerse de acuerdo, debemos llamar con más insistencia a la puerta de Dios con nuestra oración, para que haga entrar en razón a los que deben dar una solución a esta guerra”.

El Custodio de Tierra Santa ha recalcado que "no hay oración más fuertepor la pazque la que se realiza en el camino que recuerda la Pasión y muerte de Jesús.