La historia de la joven brasileña, devota a la Virgen y protagonista en los Juegos Olímpicos: "Me ayudó mucho"

Pâmela Rosa, 22 años, representa a Brasil en la categoría de skateboarding en los Juegos Olímpicos en Tokio. Devota de Nuestra Señora de Aparecida, en una ocasión le llegó a regalar su patineta.

En una entrevista al importante diario brasileño O Dia, en 2018, Rosa indicó que es muy devota de la Virgen y resaltó que ella “me ayudó mucho la primera vez que gané los X-Games”, una competencia anual de deportes extremos patrocinada por ESPN. “Me entregué a su cuidado y le dije que si ganaba, mi promesa sería regalarle la patineta. Incluso hoy, si vas a la Basílica, en la sala de las promesas, mi patineta está ahí. Ella me cubrió con su manto sagrado”, agregó.

La familia, protagonista en la educación

La atleta señaló que la ampara la fe que le inculcaron en su familia, incluso durante las competiciones y resaltó que gracias a ella siempre se siente protegida. “Siempre que voy a competir, pido que nadie se lastime”, resaltó. La joven se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio al llegar en cuarto lugar en . Rosa agradeció en sus redes sociales a Dios y a la Virgen por su ayuda.

“Aquí vamos ... Terminamos hoy nuestra búsqueda de un lugar en los Juegos Olímpicos, gracias a Dios, gracias Mãezinha (forma cariñosa en que se refiere a Nuestra Señora Aparecida), gracias familia”, agregó. La joven, que lleva un tatuaje de la Virgen en el brazo, debutó el 25 de julio en los Juegos Olímpicos, quedó decima de su grupo con una puntuación de 10.06.

En sus redes sociales indicó que llegó a los Juegos Olímpicos con una lesión, pero eso no la detuvo y agradeció a Dios, por su salud y la oportunidad de participar en estos Juegos Olímpicos. “Una vez más me enfrenté a una competición lesionada, pero esta lesión no me detuvo, ¡llegué lo más lejos que pude! Estoy inmensamente agradecida por todas las energías positivas, a todos mis seguidores y todo el apoyo. Gracias Dios mío, por la salud y por esta oportunidad”, agregó.

En estos Juegos Olímpicos también participaron en la categoría de skate las brasileñas Letícia Bufoni y Rayssa Leal, quien ganó la medalla de plata con solo 13 años de edad. Leal también deja en claro en sus redes sociales su fe en Dios, a quien agradeció por este gran logro.