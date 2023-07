“Es una experiencia que no nos podemos perder”: Nacho e Ismael, voluntario y peregrino en la JMJ de Lisboa

Nacho Menéndez e Ismael Peralta son dos de los jóvenes que van a participar de la JMJ en Lisboa. Son dos de esos más de 75.000 españoles inscritos que van a participar del encuentro con los jóvenes católicos del mundo. Ambos están curtidos en peregrinaciones, pero para los dos va a ser la primera vez que participen en una JMJ. Nacho Menéndez a sus 23 años lo hará además con un reto, como voluntario, aunque por accidente. "Se me pasó el plazo de inscripción de peregrino y tuve la oportunidad de ir a servir", ha contado el joven en el programa. Nacho tiene experiencia en este ámbito. “Soy monitor de campamento y creo que puedo ayudar en la orientación a los jóvenes en la JMJ”.





Además, Nacho ha llevado a cabo una iniciativa a través de redes sociales. Una convocatoria para reunir a un grupo de voluntarios españoles, “para estar en contacto y estar juntos en caso de necesidad”. Una propuesta que ha tenido una rápida reacción de los jóvenes.





“Es un orgullo ser cristianos unidos con la misma misión”





ha explicado en‘Ecclesia: Destino JMJ’. Nacho afronta con ganas el viaje a Lisboa y su participación en la JMJ. “Es un orgullo ser cristianos unidos con la misma misión”. El verano de Nacho este año es especial, ya que justo después de la JMJ se irá de misionero a Albania como parte de ‘Jóvenes para la Misión’, de las juventudes misioneras de Obras Misionales Pontificias, algo que para Nacho va a ser inolvidable: “Viniendo de la JMJ va a ser una experiencia brutal con los pobres, el poder entregarme a ellos”,





La Jornada Mundial de la Juventud será un nuevo desafío para Ismael Peralta, un joven con movilidad reducida debido a la espina bífida que sufre, pero que no le impide vivir la peregrinación como uno más. “Me muevo con muletas pero me apaño muy bien. Puedo hacer todo sin demasiada dificultad”, ha explicado a Álvaro González en TRECE. “Me he sentido acompañado por la Iglesia en todas las peregrinaciones a las que he ido”. Ismael es un fan de las peregrinaciones y con su grupo parroquial no se ha perdido ninguna. La de Lisboa será su primera JMJ y no va a pedir por él, “la voy a hacer encomendando a las vocaciones, para que haya más entre los jóvenes”, ha explicado el joven.