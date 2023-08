El testimonio de Emilio, sacerdote de Guadalajara que vive su tercera JMJ: "Es un chute de energía"

Las JMJ son una manifestación del rostro juvenil y universal de una Iglesia, que como el Pueblo de Dios, camina por el mundo y deja su presencia, como una huella imperecedera en cada participante. TRECE ha podido conocer en Lisboa la historia de un sacerdote, quien vive una JMJ extraordinaria.

Emilio Vereda Cuevas, tiene 26 años y es un sacerdote de Guadalajara que ha tenido la oportunidad de vivir varias JMJ. Sin embargo, considera que la JMJ Lisboa 2023 es un momento singular de su vida que supera todas sus expectativas, porque recién ordenado, considera esta última como una “luna de miel muy emocionante": “La verdad es que es una alegría poder compartir la vida con tantos jóvenes, poder celebrar, poder confesar y poder acompañarles en estos días”.

Emilio tiene claro que son tres las JMJ más significativas: obviamente no se olvida de JMJ de Madrid que vivió con 15 años. Fue un punto de inflexión en su vida espiritual e inauguró su experiencia como peregrino en estos encuentros juveniles.

La JMJ más complicada para este joven sacerdote, a la que incluso no pudo asistir, fue la de Cracovia 2016, porque en aquel año él estaba viviendo una crisis vocacional. “Me daba un poco miedo que allí el Señor me llamara y le respondiera allí que sí o que no”.

Este sacerdote vive la JMJ de Lisboa 2023 como un regalo excepcional, porque no es un reencuentro con sus compañeros del curso en el seminario de Madrid, sino que es una vivencia que revitalizará su ministerio sacerdotal: "Esta alegría y esta fiesta que compartimos durante todos estos días, te llenan el corazón para sobrellevar los momentos más difíciles”.