Marieta de Jaureguízar: El corazón de la JMJ de Madrid también late en Lisboa

Tras más de un año y medio hablando con Ana Alves, directora de Comunicación de la JMJ de Lisboa "y poniendo a su disposición todo el conocimiento que teníamos de nuestra experiencia en en la JMJ de Madrid", Marieta de Jauregízar, actualmente directora de Comunicación CEU, está en Portugal.

Desde la organización le pidieron "ayuda" para acompañar en el centro de prensa a los más de 4.000 periodistas acreditados, y ya lleva cinco días en Lisboa trabajando de manera voluntaria "para apoyar en todo lo que necesiten". Una experiencia, que como ha contado a ECCLESIA, "es un auténtico lujazo, porque me permite vivir la Jornada Mundial de la Juventud desde otro punto de vista, no con la presión que teníamos en Madrid 2011, sino con la tranquilidad de saber que estás apoyando en un encuentro que se convierte en el más importante que tiene la Iglesia católica, no solo con los jóvenes, sino en la Iglesia en general y es una gran responsabilidad".

Una mirada que crea futuro

Un trabajo que repercute en "llegar a través de los medios al corazón de la gente", pero que de la misma forma te enriquece por los rostros ilusionados de tantísimas personas que nos encontramos por las calles a cualquier hora del día. Desde luego es una experiencia única que recomiendo a todo el mundo, especialmente a los jóvenes". Marieta no ha venido sola a Lisboa. Como experiencia personal y en familia, ha viajado con su marido y sus tres hijos, y aunque puede compartir poco tuempo con ellos "sé que están, qy con 13, 11 y 8 años lo están viviéndolo absolutamente emocionados. Me encantaría que esa mirada y ese ojo que se les está creando ahora mismo dé fruto en un futuro".

Las cosas es fundamental hacerlas y las cosas es fundamental contarlas efectivamente y contarlas bien. Se han acreditado más de 4000 periodistas de más de 150 países de todo el mundo y aquí es lo que estamos haciendo actualmente, con todas sus acreditaciones, con todos los pools de prensa, en los espacios donde ellos pueden ver todos los y seguir los diferentes actos para que luego a su vez puedan transmitirlo en todos sus lugares de origen. Es fundamental que esa imagen de alegría, de emoción, de juventud, de vida y de futuro de lo que se está sembrando, llegue a todos los puntos del mundo gracias a los medios de comunicación.

Para mí más que valentía es una verdadera oportunidad y un lujo. Lo comentaba ayer con mi marido y mis hijos por la noche cuando llega a casa. Es un lujo poder vivir esta experiencia y lo que es importantísimo, transmitir esa, esa ilusión por la Iglesia y esa ilusión por el futuro de los jóvenes católicos.