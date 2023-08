Diario de un periodista en la JMJ: "Ya ha merecido la pena" (Día III)

Los días, viviéndolos a través de los ojos de la JMJ pasan rápido. Son jornadas -valga la redundancia- de ir de un lado para otro, comer dónde uno pueda (si es que puede) y moverse en busca de buenas historias e imágenes. Por supuesto, de informar en la radio, en la tele o en nuestro portal Ecclesia. Los enviados especiales de Ábside Media continuamos al pie del cañón. Sí, aunque el cansancio comienza a notarse, lo daremos todo hasta el domingo.

Nuestro tercer día en Lisboa transcurrió entre el Parque Eduardo VII, llamado ahora la ‘Colina del Encuentro’, y el barrio de Belem, donde precisamente se celebran las principales actividades del Papa a su llegada el miércoles. El caso es que tras presenciar las pruebas de sonido para la misa de apertura de la tarde, informar en directo en el programa ‘Ecclesia al día: destino JMJ’ de la última hora y de todo lo que estamos viviendo aquí, nos desplazamos hasta la llamada Ciudad de la Alegría, en los Jardines Vasco de Gama, frente al Monasterio de los Jerónimos en el barrio de Belem. Un parque que alberga la Feria de las Vocaciones por un lado, y por otro el Parque del Perdón donde los jóvenes acuden al sacramento de la confesión. Nos dicen que ya son varios cientos los que han pasado por ahí.

"Les ha cambiado la vida"

Por supuesto, hablamos con peregrinos, hacemos directos en los informativos y conocemos la historia de Sergio y Aurora, de Granada. Él le pidió matrimonio durante el Festival ‘Caminos de Juventud’ del Encuentro de los Españoles en Estoril el lunes. Aurora no se lo esperaba. Sergio traía el anillo preparado, pero no sabía cuando se daría el momento oportuno. Finalmente fue al inicio de su peregrinación. Y claro, no paran de recibir whatsapp y llamadas. La sonrisa permanente que lucen en sus labios les delata: la JMJ de Lisboa, a ellos, ya les ha cambiado la vida.

Y es aquí cuando uno se acuerda de las razones que le llevaron a estudiar la carrera para ejercer esta profesión: contar historias, informar y hacer llegar momentos únicos como el vivido por Aurora y Sergio.

La misa de apertura fue todo un aperitivo de lo que está por llegar. De algún modo recordaba a lo vivido en la plaza de la Cibeles en Madrid en agosto de 2011. Nuestra JMJ y la última de Benedicto XVI. Por cierto, a la prensa internacional -más de 3.000 periodistas están acreditados- les llama la atención la cantidad de banderas españolas que se ven por toda la ciudad. Durante la misa, mirara uno donde mirara, se hacían notar. Cuando se les recuerda que España es el país que más peregrinos ha traído a Portugal reconocen que la vitalidad de la juventud católica española es envidiable. Otro ejemplo que confirma lo que afirmó el cardenal Patriarca de Lisboa, que presidió esa misa de apertura, durante su homilía: “el camino recorrido para llegar aquí ya ha merecido la pena”.