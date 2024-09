Los trastornos físicos y psicológicos que sufren las víctimas de las novatadas: "Es un cóctel desastroso"

Con el inicio del nuevo curso escolar llegan las novatadas, que tradicionalmente se dan en los campus universitarios o colegios mayores. Se cuestionan porque muchas de ellas son desproporcionadas y peligrosas.

Una tradición que aunque pueda parecer de nuestro tiempo, sus orígenes se remontan a hace unos 1.500 años, aunque con un enfoque bien diferente. Platón fue el primero en referirse a las novatadas cuando en la Antigua Grecia los veteranos de la academia ponían a prueba a los novatos para saber si merecían la misma dignidad que el resto.

Pero las novatadas de hoy, por desgracia, poco tienen que ver con la etapa clásica, sino que más bien su influencia es anglosajona a través de sus películas y series.

Se estima que el 46% de los alumnos sufren novatadas, aunque el 80% de las víctimas no las denuncian. Lo peor es que el 59% de quienes las han padecido sufren luego consecuencias psicológicas. Ingerir alcohol, obligarles a ingerir comida de animales como pienso o rociarles de huevos y harina son los métodos que más se usan hoy.

Descieden las novatadas físicas, pero no en las redes sociales: "es más complicado"

La buena noticia es que esta práctica se ha ido reduciendo en los últimos años gracias a las medidas adoptadas por las instituciones académicas, tal y como ha recalcado en 'Ecclesia al día' el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, Alejandro Cremades.

“Hay una presión social para acabar con esto, hay tolerancia cero y se ha unido una ley que ha reforzado los recursos legales para perseguir esta práctica. Antes en la lucha estabas solo en un colegio mayor porque te decían que era cosa de los chicos y ni el entorno te apoyaba. Esto ha cambiado radicalmente y se han hecho campañas de concienciación, medidas como apertura de expedientes, expulsiones...”, ha explicado.

En el caso de Madrid, Cremades apunta que en los últimos años se ha reducido las novatadas en un 75% en los campus universitarios y colegios mayores, al menos de una manera física, gracias también a los acuerdos alcanzados con la policía municipal para vigilar los parques. Ahora la asignatura pendiente es, asegura el presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, las novatadas en las redes sociales.

“En las redes sociales es más complicado porque te piden que te grabes haciendo no se qué, y se dan casos incluso antes de venir al colegio. Una madre se encontró a su hijo bailando una danza. Es complicado pero le meteremos mano”, se muestra optimista Alejandro Cremades.

las novatadas, una práctica con consecuencias psicológicas

Para Cremades, el motivo por el que se dan estas prácticas es el miedo de los estudiantes nuevos a no ser aceptados, mientras que quienes las hacen piensan “que transmiten unos valores o tradiciones que no llegado a definir con exactitud, porque no sé qué valores transmite embadurnar a alguien de huevo y harina o forzarle a beber alcohol hasta que casi se desmaye”.

Y es que como advierte Alejandro Cremades, las consecuencias para quienes la sufren son muy negativas tanto por el momento vital en el que se producen como la crueldad de las pruebas a las que son sometidos.

“Los alumnos de primer año vienen con la ansiedad de venir a Madrid, una ciudad enorme para ellos, con cierta presión social de las familias de que esto cuesta mucho, de que hay que estudiar y sacarla carrera adelante, y si les une que les acoges mal, es un cóctel desastroso. Intentamos que eso cambie. En la mayoría de colegios mayores esas prácticas están prácticamente erradicadas”.

El presidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, ha alertado a su vez de las consecuencias que tienen para las víctimas de las novatadas ser sometido a estas pruebas: “Aparte del daño físico del alcohol que es medible, hay que tener cuidado con la afectación psicológica que no se mide tanto, y la salud mental hay que tenerla en cuenta, están sometidos a cierto estrés por llegar a Madrid, a algo nuevo que tienen que asumir poco a poco y hay que tener cuidado con eso”, ha comentado.

La figura de los mentores con los nuevos alumnos: "Te ayudan a integrarte"

En este sentido, Alejandro Cremades ha valorado la labor que desarrollan las mentorías en los campus universitarios y colegios mayores, que tienen la labor de acoger a los nuevos alumnos: “Te protegen de las novatadas, te ayudan a integrarte, a conocer el colegio y la ciudad, y está dando unos resultados magníficos”.

De forma paralela, Cremades ha informado que están tratando de abrir canales de denuncia “fáciles y anónimas” para que las víctimas de las novatadas tengan posibilidad de hacer llegar a las instituciones pertinentes estas denuncias sin que se vean amenazados ni señalados: “El problema es que mucha gente no denuncia por miedo”, ha lamentado.