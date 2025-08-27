Meeting de Rímini 2025: pasión por servir, creer y compartir

En la ciudad italiana de Rímini ha comenzado una nueva edición del Meeting, conocido como el "Encuentro por la amistad entre los pueblos", que este año celebra su 46ª edición. Este evento, promovido por el movimiento Comunión y Liberación, se ha convertido en un punto de referencia tanto para la Iglesia como para el ámbito cultural y social. Es un lugar donde se reúnen miles de personas para dialogar, compartir experiencias y reflexionar sobre el presente.

En 'Ecclesia al día', de TRECE, hemos tenido la oportunidad de hablar con Jesús Pindado, quien ha formado parte de este encuentro por más de dos décadas. Jesús describe este Meeting como "un lugar donde todo el mundo es bien recibido". Además, para hacer hincapié en este aspecto, Jesús aprovechó para poner un ejemplo de inclusión: "La organización, este año, ha pensado en invitar al escritor Javier Cercas, conocido por el libro que publicó sobre Dios: El loco de Dios en el fin del mundo". El voluntario explicó que haber podido charlar con él ha sido una experiencia muy enriquecedora para darse cuenta de que hay más cosas que los unen que las que los separan.

Jesús Pindado empezó como voluntario hace dos décadas, vendiendo billetes de lotería para cubrir los gastos del evento. Un año después, comenzó a acompañar a invitados del Meeting, desde obispos hasta cardenales. Este año, Jesús ha tenido la oportunidad de acompañar, como voluntario, a Sor Lourdes, una monja que perdió a dos hermanas en Argelia. "El encuentro con Sor Lourdes me está aportando cosas muy enriquecedoras. Me recuerda la belleza de una vida entregada hasta el martirio, como fue el caso de sus dos hermanas". Este acompañamiento está totalmente vinculado a una de las exposiciones del encuentro, sobre los mártires de Argelia.

El Papa León XIV, por su parte, ha enviado un mensaje especial al obispo de Rímini, refiriéndose al lema del Meeting de este año, que es: "En los lugares desiertos construiremos con ladrillos nuevos". El Pontífice ha animado a ver estos “desiertos” como oportunidades para que surja algo nuevo. Jesús Pindado, en 'Ecclesia al día', también ha respondido a estas palabras y ha explicado que esos ladrillos nuevos de los que habla el lema del Meeting los ha visto reflejados en los más de tres mil voluntarios que construyen esta obra.