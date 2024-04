El Via Lucis que nos acerca a la Resurrección: "Es una oración con mucha fuerza y actualidad"

La iniciativa de evangelización digital Spes Nostra, en Instagram, reúnen a artistas, ilustradores, escritores y misioneros digitales para la publicación de un Via Lucis físico. De este modo, ofrecen una forma práctica, colaborativa, visual y profunda de rezar en este tiempo de Pascua. En'ECCLESIA al día' enTRECE, hemos tenido oportundiad de hablar con Juan Manuel Caracuel y Cristian Carrasco, sacerdote y seminarista malagueños, y fundadores de esta iniciativa de evangelización digital, 'Spes Nostra'.





Una oración en la que los jóvenes se verán identificados

Juan Manuel apuntaba que a través de esta iniciativa intentan acercar esas oraciones sencillas a un público de hoy poniendo de manifiesto de la importancia de la Resurrección. Además, los jóvenes son el prinicipal público de esta oración y muchos no lo conocen. Cristian apunta que "Se reflexiona además sobre el camino de la vida, en el que existen dudas, renuncias, miedos... y en esos momentos el joven se puede ver muy reflejado. Es una oración con mucha fuerza y actualidad".

En estos días sale a la luz el Via Lucis de Spes Nostra y lo que busca es acercar el Evangelio a los más jóvenes. Para ello, se han decidido por el medio digital, en concreto instagram, en el que asiduamente publican posts para acercar y profundizar en el sentido de las fiestas litúrgicas. Además, en ocasiones especiales, elaboran productos destinados a facilitar la oración, como el Via Crucis que editaron por primera vez en 2022, y este Via Lucis que ahora se pone a disposición.





"Este Via Lucis nos hace entender la Resurrección de Jesús y el encuentro con él"

En su entrevista en 'ECCLESIA al día', dan todos los detalles a Irene Pozo y Ana Medina. Su objetivo es claro: "Queremos hacernos eco de una realidad que, a veces, puede eclipsarse en nuestro camino de fe: la Resurrección. Esta oración pascual, que comenzó a rezarse aquella mañana en que Cristo resucitó, sigue haciéndose vida en cada encuentro con el Resucitado. Este Via Lucis es reflejo de la espiritualidad de todos aquellos que, con su arte, han querido ayudarnos a contar cómo fue aquel acontecimiento que marcó un antes y un después en los primeros seguidores de Cristo, y que sigue impactando a los católicos de hoy", afirman.

Los misioneros digitales Paula Vega y Sergio Codera, colaboradores

Entre los colaboradores de este Via Lucis se encuentran católicos presentes en las redes sociales, como los misioneros digitales Paula Vega, Sergio Codera y Xiskya Valladares; los sacerdotes diocesanos Juan Baena, Andrés Merino o fray Salvador Jiménez, franciscano de Vélez; las religiosas Sor Rita María, nazarena, y Sor Mar, esclava de Cristo Rey o los artistas e ilustradores Raúl Berzosa, Fano, Patité, Paco Ríos y Cristina Maqueda.

El Via Lucis se puede adquirir en formato físico en la propia ciudad de Málaga (en la Librería de las Nazarenas, en calle Dos Aceras, y en la cerería Zalo, en calle Santa María), pero también en toda España, ya que se puede solicitar a través de mensajes en el perfil de @spesnostra.oficial en instagram. También puede recibirse en formato pdf.

Lo recaudado con la venta de este Via Lucis irá destinado a la Asociación Chavorrillos, que trabaja por la dignidad de los niños y niñas del barrio malagueño de Los Asperones, con un altísimo índice de pobreza.

El sábado 27 de abril, a las 20.00 horas, se rezará este Via Lucis frente a la imagen del Resucitado de Málaga en la iglesia de San Julián. Este encuentro ha sido apoyado por la Delegación de Juventud, Vocacional, Universitaria y Hermandades y Cofradías. Acompañarán con sus cantos los grupos de música Amanecer y Shemá.