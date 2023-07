Valencia reunirá en septiembre a expertos internacionales en archivística eclesiástica

Expertos en archivística de ámbito nacional e internacional se reunirán en Valencia, del 11 al 15 de septiembre, para participar en el Congreso organizado por la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que ha seleccionado la capital del Turia como sede para su próxima edición. Se trata de una asociación canónica pública, de ámbito nacional, vinculada a la Conferencia Episcopal Española, fundada en 1971 para la Defensa y Conservación del Patrimonio Documental de los archivos eclesiásticos.

Desde la década de los 70, esta asociación celebra un congreso en el que convoca a especialistas, tanto del mundo universitario, como del mundo de la investigación, así como a los propios expertos en archivística de la iglesia, para abordar diferentes aspectos relevantes, en torno a los archivos eclesiásticos, especialmente los diocesanos, capitulares y parroquiales. Durante las jornadas del congreso, que celebra su XXXIII edición, se abordarán diferentes aspectos sobre Patrimonio. Una cita de ámbito internacional en el que “está prevista la participación de archiveros y técnicos que trabajan en archivos eclesiásticos, tanto diocesanos, como catedralicios, así como parroquiales, monásticos y de otras instituciones eclesiásticas”, señala Vicente Pons, canónigo y director del Archivo de la Catedral de Valencia, que acoge la organización del Congreso junto al Archivo Diocesano de Valencia.

Soportes en constante evolución

Desde la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, con estos congresos se pretende “por una parte hacer un estado de la cuestión, en esta ocasión, entorno al Patrimonio, a través de comunicaciones y ponencias; y por otra parte, se realiza una puesta en común entre los diferentes archivos, para actualizar la gestión y el tratamiento de los archivos, cuyos soportes están en constante evolución”añade.

En las últimas décadas, la realidad de los archivos ha variado en esta materia. “Las imágenes, los grabados, la cartelería, por poner algunos ejemplos, han adquirido importancia en materia archivística”. Lo mismo sucede con el soporte electrónico, que en la actualidad, se utiliza para almacenar y archivar muchos de los expedientes documentales, que han abandonado el formato papel por el soporte informático. “Todo esto requiere unas condiciones de conservación, unas prácticas concretas de gestión y una formación complementaria que hasta ahora los archiveros no habíamos tenido en cuenta”, señala Vicente Pons.

Durante el congreso también se abordará de forma especial el material audiovisual, al que se dedicarán diferentes ponencias, entre ellas la que inaugurará las jornadas, a cargo de Don Dario Viganó, presidente de la Fondazione Memorie audiovisive del Cattolicesimo (Fundación Memoria Audiovisual del Catolicismo).

Patrimonios poco visualizados

También está previsto, durante las jornadas, analizar de manera especial algunos aspectos sobre algunos patrimonios “hasta ahora poco visualizados, como el patrimonio inmueble o inmaterial, como por ejemplo las campanas y sus toques, tan importantes todavía en la actualidad”. También hay que destacar el patrimonio de las fiestas, las costumbres y tradiciones en torno a cada celebración festiva, de la que se conservan documentos históricos. Sin olvidarnos del patrimonio musical, “que es muy importante para la configuración histórica y artística de cada época, y que se conserva en abundancia en los archivos de la Iglesia”, destaca Pons.

Los archivos eclesiásticos, fuente de información histórica

Los archivos eclesiásticos custodian documentación capaz de dibujar y argumentar la historia de una región, comunidad o sociedad concreta a lo largo de la historia de la Humanidad. Más allá de los documentos sobre la historia de la Iglesia, los archivos catedralicios, diocesanos, parroquiales y monásticos albergan información que permite documentar las costumbres, las tradiciones, las relaciones comerciales, políticas o sociales para contextualizar y analizar una época determinada de la historia.

Los parámetros para dar mayor importancia a los archivos, en el caso de los archivos eclesiásticos, responden a la antigüedad y la cantidad. El Archivo de la Catedral de Valencia contiene parte de la documentación más antigua que se conserva de la Comunidad Valencia, incluso la más numerosa en algunos momentos concretos de la historia. La Seo custodia y conserva más de 10.000 pergaminos desde el siglo XII hasta el siglo XIX.

Pero por otra parte, “hay que tener en cuenta que los archivos eclesiásticos no solo tienen información de interés para la historia de la iglesia, si no que contienen información sobre materias diferentes de la historia de la Comunidad Valenciana”. En la actualidad, dos investigadores de Estados Unidos trabajan con la documentación del archivo catedralicio para la elaboración de sus estudios sobre ‘Abastecimiento de trigo en la ciudad de Valencia’, o ‘Los cementerios islámicos en Valencia’, “dos temas que aparentemente no tienen nada que ver con temas de la Iglesia, pero sobre los que encuentran información en la documentación que aquí custodiamos”, señala Pons.