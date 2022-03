Una de las iglesias más singulares de Sevilla reabre sus puertas en mayo tras años de cierre: "Es un milagro"

En la céntrica calle San José de Sevilla, a escasos metros de la Catedral, se encuentra el convento 'Madre de Dios', fundada a finales del siglo XV por Isabel Ruiz de Esquivel. Un convento que actualmente habitan un total de once hermanas de la orden dominica.

Estas religiosas ahora piden colaboración ciudadana para terminar de sufragar las obras de rehabilitación del interior de la iglesia, cerrada a los fieles y al público desde el año 2015 por el deterioro de su arco, cuyo deterioro propició algunos desprendimientos que pudo poner en peligro la integridad de las propias monjas y la de los visitantes. Incluso uno de los muros se desplomó.

“El gran arco central no se ha caído de milagro”, precisa en Ecclesia Sor Adela, la única de las once dominicas del convento con nacionalidad española. “Los arquitectos que subieron y levantaron el tejado de la capilla mayor dijeron que no sabían cómo la iglesia estaba todavía sostenida en pie. No se lo esperaban cuando lo vieron”, detalla Sor Adela, aliviada de que no se produjera ninguna desgracia cuando el edificio no era seguro.

Pese a que fue en 2015 cuando se tuvo que cerrar el interior del templo y trasladar a las hermanas a una capilla provisional en uno de los salones del convento, las obras no comenzaron hasta julio de 2019, con un coste que ha ascendido a 1,2 millones de euros.

Las hermanas han logrado reunir un millón de euros gracias a la donación de 500.000 euros por parte de una familia sevillana (conocidas de las monjas, pero no han querido aclarar su nombre), a lo que se suma la aportación del Ayuntamiento de Sevilla y la de la fundación 'Monumentos del Mundo'. Ahora, necesitan 200.000 euros para financiar la totalidad de los trabajos, y que las hermanas tratan de cubrir con la venta de dulces artesanales y la aportación ciudadana.

“Gracias a esa familia pudimos empezar la obra, porque los arquitectos no querían empezar sin tener el dinero asegurado. Nosotros hemos aportado lo que hemos podido, pero es una miseria”, ha lamentado la dominica en Ecclesia, quien temía que con la llegada de la pandemia la familia se echara atrás: “No fue así porque son muy generosos”.

Desde que se produjo esta llamada a la colaboración, son muchas las personas que se han puesto en contacto con las dominicas del convento 'Madre de Dios' para realizar su donación: “Es un milagro que te llamen de buenas a primeras para ayudar. Una familia nos llamó cuando conoció la noticia para aportar cien euros. Sevilla es muy buena con las monjas”, ha comentado con satisfacción Sor Adela.

Casi tres años después de iniciarse los trabajos, se ha logrado reforzar la estructura, por lo que los siguientes pasos son restaurar los retablos, las esculturas y culminar las obras en el coro alto. Está previsto que la iglesia reabra sus puertas el próximo mes de mayo, siete años después de su cierre. Para ello falta la luz verde del Arzobispado de Sevilla.

Aquellas personas que deseen contribuir a sufragar las obras pueden hacerlo en la siguiente cuenta de la Caixa: ES19 2100 2143 6602 0035 2185