El tutorial del belenista de Madrid, Antonio Basanta, para entender el significado del nacimiento de Jesucristo: "El Belén habla"

Antonio Basanta, uno de los mayores expertos en belenes de España, nos invita a redescubrir el profundo significado de esta tradición milenaria en 'Ecclesia en Salida', además de presentar su nuevo libro 'Un Belén que habla' junto al sacerdote Jaime Sanz, donde desgranan el significado de cada escena y personaje del Nacimiento. Con una colección de cerca de 4.000 belenes y 40.000 piezas procedentes de 158 países, Basanta comparte su pasión y conocimiento sobre el Belén.

Un viaje a través del tiempo y la fe

La tradición del Belén se remonta al año 326, coincidiendo con la primera celebración de la Navidad. "En torno a las reliquias de la cuna de El Niño que Santa Elena descubre en Belén, empiezan a organizarse todo un conjunto de lo que podíamos llamar belenes vivientes", explica Basanta. Esta representación teatral del nacimiento de Jesús fue impulsada por San Francisco de Asís en 1223, con el objetivo de acercarlo al pueblo.

A lo largo de los siglos, el Belén ha evolucionado, incorporando elementos artísticos y culturales que reflejan la historia y la personalidad de cada región. "Se ha ido enriqueciendo de ese largo transcurso histórico y al mismo tiempo dotándose de algo que es fascinante, y es de un valor simbólico y metafórico, como si el Belén fuera una parábola", señala Basanta.

Un lenguaje simbólico

Basanta nos invita a mirar más allá de las figuras principales del Belén y a descubrir el significado de cada elemento. "El río de la vida lo es porque en él vive Jesús, el pez principal, el ictis al que seguimos todos los pececillos, que así nos llamaban los primeros padres de la Iglesia, los cristianos, pececillos, que estamos encantados de poder vivir en el agua de su doctrina."

La lavandera, una figura aparentemente secundaria, simboliza la purificación de los pecados en el agua del amor de Jesús. "Es la mujer representante de la comunidad que va al río de la vida a lavar los enfrentamientos, las discusiones, las envidias, las codicias, las avaricias, los vicios, para que, produciéndola en el agua del amor, todo eso se transforme en un signo de esperanza."

'Un Belén que habla': desvelando los secretos del Nacimiento

En su nuevo libro, 'Un Belén que habla', escrito en colaboración con el sacerdote Jaime Sanz, Basanta explora en profundidad el significado de cada escena y personaje del Nacimiento. "En el Belén se contemplan todos los elementos de la redención" subraya Sanz. "La generosidad de Dios, la humildad de un Dios que se hace hombre, un Dios que es amor, son cosas que están plasmadas".

El libro también propone un "Vía Natalis", es decir, "un recorrido por 14 escenas del Evangelio que permite profundizar en la comprensión del Belén y revivir la Navidad" explica Sanz. Antonio Basanta, a través de su pasión por los belenes, nos invita a redescubrir el verdadero sentido de la Navidad. Para él, el belén ofrece una mirada optimista y de crecimiento en un mundo que a veces parece un poco oscuro. "Aprender a mirar el belén significa aprender a enriquecer el corazón y el alma", afirma.

Al final de la entrevista, Basanta reflexiona sobre lo que le ha enseñado el belén a lo largo de los años: "Me ha enseñado a comprender y a tratar de integrar todo aquello que me parece ajeno y todo aquello que me parece distinto y distante, a volver al sentido de la humildad y al sentido de la sencillez, a saber que la mayor sabiduría reside en saber que no sabemos nada".