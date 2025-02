Uno de cada tres menores de 16 años en España están en riesgo de pobreza: "Estamos hipotecando el futuro de nuestros menores"

En España hay cuatro millones de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, según la última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de una cifra que mejora respecto a 2023, pero que sigue siendo alarmante para un país de la Unión Europea.

El 35% de los hogares españoles tienen problemas para llegar a fin de mes si tienen que afrontar algún gasto imprevisto. Estas familias ni siquiera pueden pensar en viajar, porque no entra dentro de las necesidades básicas de cada mes.

Y aunque la tasa de pobreza en la población ha bajado este 2024, la de pobreza infantil no ha hecho lo propio: casi tres millones de menores de 16 años están en situación de vulnerabilidad, o lo que es lo mismo, uno de cada tres niños en España están en riesgo de pobreza. Un dato que alarma, porque ha subido un punto con respecto al año pasado.

La socióloga Marina Sánchez-Sierra trabaja en el equipo de estudios de Cáritas Española y ha dado contexto a estos datos en el programa de Ecclesia al Día: “Uno de los elementos que más preocupa es el de la pobreza infantil, pero no podemos separarlo de las familias en las que esa infancia vive”. “Vemos que la tasa sigue subiendo y que estamos hipotecando el futuro de nuestros menores en el país, por eso es muy importante tomar medidas”, explica Sánchez-Sierra.

Familias en riesgo de pobreza

Los datos presentados en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE señalan una positiva y ligera mejoría de las condiciones de vida en nuestro país. Sin embargo, no se trata de dificultades que desaparezcan, sino que se mantienen a largo plazo y, además, nos muestran un concepto de pobreza diferente del que estamos acostumbrados: “La ecuación de ingresos menos gastos es la clave porque si los datos son positivos, porque los ingresos suben, pero los gastos suben más, no salen las cuentas adecuadas”, señala la socióloga.

Pero, cómo afecta a la salud mental de una persona estar trabajando y ver que aún así no le da para llegar a fin de mes. Marina Sánchez-Sierra explica que “a nivel de salud mental es indudable que tiene consecuencias, porque todos estos factores afectan al conjunto familiar”, y añade que “muchas veces afecta también a la autoestima porque pensamos que no estamos haciendo lo suficiente para solucionar el problema y no siempre tiene por qué ser así”.

“Cuando hablamos de pobreza solemos pensar en cosas muy concretas como las personas sin hogar, pero la pobreza no es solo eso, porque hay personas que trabajan y están en riesgo de pobreza”, destaca. “Según se mire, los datos han mejorado respecto del año pasado, pero hay que ver un poco más allá de las cifras”.